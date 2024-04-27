İYİ Parti’nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Oldu
İYİ Parti’nin Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Oldu
İYİ Parti'nin seçimli olağanüstü kurultayında Genel Başkanlık seçiminin birinci ve ikinci turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmayınca, seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda kazanan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu.
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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başkanlık seçiminin üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.
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