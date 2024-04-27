İYİ Parti Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kimdir? Müsavat Dervişoğlu Nereli, Eğitimi Ne?
İYİ Parti Yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kimdir? Müsavat Dervişoğlu Nereli, Eğitimi Ne?
1960 yılında dünyaya gelen ve siyaset arenasında adından sıkça söz ettiren İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nerelerde eğitim almıştır?
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kimdir?
Müsavat Dervişoğlu Kariyeri
Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti
Müsavat Dervişoğlu Kaç Yaşında?
Müsavat Dervişoğlu Ne Kadar Oy Aldı?
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