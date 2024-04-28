Güzellikleri Kadar İddialı Kombinleriyle de Dikkat Çeken Ünlü İsimlerden En Stil Sahibi Hangisi?
Güzellikleri Kadar İddialı Kombinleriyle de Dikkat Çeken Ünlü İsimlerden En Stil Sahibi Hangisi?
Ünlülerin göz alıcı güzellikleri kadar, iddialı kombinlerine de hayran kaldığımız bir gerçek. Ancak bu zarif isimler arasında en stil sahibi olanı belirlemek gerçekten zor. Kimi zaman sade bir elbiseyle büyüleyen, kimi zaman ise iddialı bir kombinle göz dolduran bu isimler, modaya olan hakimiyetlerini her daim sergiliyorlar. Peki, tüm bu ünlüler arasından en stil sahibi olanı sizce kim?
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Göz alıcı güzelliği ve zarifliği ile her zaman dikkat çeken Sarıkaya, bu kez de iddialı bir elbise tercihi ile gündemde. Bu derin dekolteli, nefes kesen elbisesi ile adeta göz kamaştıran Serenay, herkesin konuştuğu isim oldu. Peki siz bu elbise hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sokak modasında yine dikkat çeken bir tarz ile karşımıza çıktı. Kendine özgü stilini bir kez daha konuşturan Erçel, bu sefer de marjinal ayakkabıları, beyaz yeleği ve havalı şapkasıyla göz kamaştırdı.
Göz alıcı güzelliği ve yeteneğiyle Sıla Türkoğlu, son zamanlarda yaptığı bir kombinle dikkatimizi çekiyor. Türkoğlu, zarifliği ve asaleti bir arada sunan iddialı bir siyah mini elbise tercih etmiş. Bu sezonun en trend aksesuarlarından biri olan saç bandanasını da kombinine ekleyerek, şıklığını bir adım daha öteye taşımış.
Feyza Civelek'in çarpıcı ve sıra dışı tarzı, hepimizin gözlerini üzerine çeviriyor. Ancak bu dikkat çekici tarzı, onun birçok eleştiriye de hedef olmasına neden oluyor. Fakat Civelek, eleştirilere aldırış etmeden kendi tarzını yaratmaya devam ediyor. Peki siz onun bu tarzını nasıl buluyorsunuz?
Bu sade ama bir o kadar da çarpıcı kombin, Neslihan Atagül' ün güzelliğini ön plana çıkarırken, aynı zamanda onun ne kadar şık ve zarif bir kadın olduğunu da gözler önüne seriyor.
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Her zaman olduğu gibi yine şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Büyüküstün, bu beyaz takımıyla adeta bir moda ikonu olmuş durumda. Her detayıyla dikkat çeken bu takım, sofistike tarzını ve zarafetini tam anlamıyla ortaya koyuyor.
Eda Ece'nin son giydiği zarif elbise ve ona eşlik eden takıları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yaz aylarının gelmesiyle birlikte gardırobunda yerini alan bol paça pantolonuyla göz kamaştırıyor. Bu bol paça pantolonunu, üzerine kombinlediği kamuflaj desenli crop büstiyeri ile tamamlayarak yaz kombinini oluşturmuş. Peki, siz Fahriye Evcen'in bu yaz kombinini nasıl buldunuz?
Demet Özdemir'in bu sevimli kombini, dikkat çeken marjinal çantası ve pembe babetleriyle birlikte kullandığı puantiyeli eteği, bizim kalbimizi çaldı.
Ünlülerin stil ikonu Yasemin Özilhan, son zamanlarda yaptığı denim üzerine denim kombiniyle bizim beğenimizi kazandı. Özilhan, bu rahat ama bir o kadar da şık kombinini, yılın modası leopar desenli ayakkabıları ile tamamlamış. Leopar deseni, modanın vazgeçilmezlerinden biri ve bu sezon yine ön planda.
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Defne Samyeli de bu sezonun en popüler trendlerinden biri olan leopar desenini, şıklığıyla ön plana çıkan bir elbiseyle taşımış. Peki siz bu elbiseyi nasıl buldunuz?
Büşra Develi, zarafeti ve tarzı ile her zaman olduğu gibi yine bizi kendine hayran bıraktı! Bu seferki tercihi, adeta bir yaz rüzgarı gibi ferah ve aydınlık olan beyazlar içindeki sofistike kombini oldu. Beyazın asaletini ve sadeliğini üzerinde taşıyan Develi, salaş kesimli bir pantolon tercih etti. Pantolonunun üzerine giydiği transparan beyaz gömlek ise kombinine ayrı bir hava katmış.
Kendine has tarzı ve cesur moda tercihleri ile dikkat çeken Soydan, bu sefer de siyahın asaletini ve cool duruşunu bir araya getirerek bize mükemmel bir kombin sunuyor. Peki, siz Didem Soydan'ın bu şık ve cool siyah kombinini nasıl buldunuz?
Mine Tugay, herkesin hayranlıkla takip ettiği bir isim. Giydiği mavi mini elbisesi ve spor ayakkabıları, onun rahat ama aynı zamanda şık stili hakkında çok şey söylüyor.
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