Biri Olaya El Atmalı: Yemek Yemeyi Seven Herkesi Oldukça Heyecanlandıracak Gastronomi Hattı Projesi

Türkiye'nin birçok noktası, lezzetli yemekleriyle bilinir; ancak, gastronomi sahnesinde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin illeri, diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Bu bölge, mutfak kültürü açısından zengin ve çeşitli bir yelpazeye sahip olup, pek çok damak zevkine hitap eden birçok lezzet sunuyor.