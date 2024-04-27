Biri Olaya El Atmalı: Yemek Yemeyi Seven Herkesi Oldukça Heyecanlandıracak Gastronomi Hattı Projesi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zapsuu/video/...
Türkiye'nin birçok noktası, lezzetli yemekleriyle bilinir; ancak, gastronomi sahnesinde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin illeri, diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Bu bölge, mutfak kültürü açısından zengin ve çeşitli bir yelpazeye sahip olup, pek çok damak zevkine hitap eden birçok lezzet sunuyor.
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Bir TikTok kullanıcısı, bu illerin yemeklerinin keyfini sonuna kadar çıkarabileceğimiz bir proje fikri sundu.
Bir tren ile, oluşturulan Gastronomi Hattı'nın geçtiği ilerde yemek yiyebileceğimiz bu proje birçok kişinin kafasına yattı.
İşte o proje;
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