Türkiye'nin Tek Komünist Başkanıydı: Seçimi Kazanamayan Fatih Mehmet Maçoğlu Arıcılığa Başladı

'Komünist Başkan' olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, önce Ovacık'ta sonra Tunceli'de yönetim konusunda adından sıkça söz ettiren çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz seçimde Kadıköy ilçesi için aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimi kaybetti.