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Türkiye'nin Tek Komünist Başkanıydı: Seçimi Kazanamayan Fatih Mehmet Maçoğlu Arıcılığa Başladı

Türkiye'nin Tek Komünist Başkanıydı: Seçimi Kazanamayan Fatih Mehmet Maçoğlu Arıcılığa Başladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 19:03

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'Komünist Başkan' olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, önce Ovacık'ta sonra Tunceli'de yönetim konusunda adından sıkça söz ettiren çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz seçimde Kadıköy ilçesi için aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimi kaybetti.

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Seçimi kaybetmesinin ardından siyasi hayatına veda eden Maçoğlu, memleketinde arıcılığa başladı.

Seçimi kaybetmesinin ardından siyasi hayatına veda eden Maçoğlu, memleketinde arıcılığa başladı.

Kovanını tanıttığı bir video paylaşan Maçoğlu'nun videosuna, "Pirince giderken evdeki bulgurdan oldu." yorumları yapıldı.

Kovanını tanıttığı bir video paylaşan Maçoğlu'nun videosuna, "Pirince giderken evdeki bulgurdan oldu." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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