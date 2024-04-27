Bir Kadın Hasta Olduğu İçin Sevgilisi Tarafından Gönderilen "Aşkıbiyotik" Paketinin İçeriğini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahsencollecti...
Sevgililerin birbirlerine yaptıkları jestler elbette çok tatlı. Fakat sosyal medyada bu bir yarışa dönüştü. Kişisel romantizmin, dijital bir platformda sergilenmesi ve bu durumun bir nevi yarışa dönüşmesi, modern ilişkilerin yeni bir boyutunu ortaya koyuyor.
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Bir kadın, hasta olduğu için sevgilisi tarafından gönderilen hediye kutusunu paylaştı.
"Aşkıbiyotik" paketinin içindekiler bazılarını imrendirirlen bazıları ise gereksiz buldu.
İşte o kutu;
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