S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl İçin Yeni Fragman Yayınlandı
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl İçin Yeni Fragman Yayınlandı
Uzun zamandır çıkmasını beklediğimiz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için yeni bir fragman yayınlandı. Oyunun görsel kalitesi adeta göz kamaştırıyor.
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Eylül ayında çıkacak.
Yasak bölgeyi keşfetmemize çok az kaldı!
Oyunun manzaraları göz kamaştırıyor.
Ön sipariş fiyatları ise şu şekilde;
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