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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl İçin Yeni Fragman Yayınlandı

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl İçin Yeni Fragman Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 11:16

Uzun zamandır çıkmasını beklediğimiz S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için yeni bir fragman yayınlandı. Oyunun görsel kalitesi adeta göz kamaştırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Eylül ayında çıkacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Eylül ayında çıkacak.

Birden fazla kez ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, tekrar bir erteleme olmadığı durumda 5 Eylül 2024 tarihinde oynanabilir olacak. Bugün ise oyundan yeni bir fragman yayınlandı.

Yasak bölgeyi keşfetmemize çok az kaldı!

Yasak bölgeyi keşfetmemize çok az kaldı!

Birden fazla kez ertelenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in gizemli topraklarını keşfetmemize çok az bir süre kaldı. Oyunun geliştirme sürecinin bittiği ve artık Gold sürüme ulaştığı tahmin ediliyor.

Oyunun manzaraları göz kamaştırıyor.

Ön sipariş fiyatları ise şu şekilde;

Ön sipariş fiyatları ise şu şekilde;

Ön sipariş sürecinde bulunan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in fiyatları ise şu şekilde;

STEAM 

  • Standart sürüm - 34,99 dolar

  • Deluxe sürüm - 44,99 dolar

  • Ultimate sürüm - 64,99 dolar

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