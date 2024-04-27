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Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!

Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 16:01

Kimisi için zor gelse bile bazı oyuncuların severek oynadığı Rogue-Like oyunları bu yazımızda merkezimize alıyoruz. Bu liste içerisinde son dönemlerde çıkmış ve belirli bir kitleye ulaşmış oyunlara yer veriyoruz.

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10. Noita

10. Noita

2020 yılında çıkan ve oldukça büyülü bir Rogue-Like yapısı sunan Noita, her pikselin fiziksel olarak simüle edildiği bir harita içerisinde geçiyor. Bu dünyayı keşfetmek, içerisinde hayatta kalmak ve yeni büyüler öğrenerek karakteri geliştirmek ise siz oyuncuların elinde oluyor.

9. Halls of Torment

9. Halls of Torment

Korkunç canavar ordularını yok edeceğiniz Halls of Torment içerisinde yeraltı dünyasının korkulu yüzleriyle savaşmanız gerekecek. Kalabalık orduların üstünüze akın akın geldiği bu yapım, sizlere zorlu dakikalar yaşatacak.

8. The Binding of Isaac: Rebirth

8. The Binding of Isaac: Rebirth

Bir dönemin popüler oyunlarından birisi olan The Binding of Isaac'in devamı niteliğindeki The Binding of Isaac: Rebirth ise oyunculara Isaac'i ve başına gelen garip macerayı tanıtmak istiyor. Bu yolculukta hem karaktere yön verecek, hem de onu süper güçlerle donatarak yoluna çıkanları avlamanız gerekecek.

7. Balatro

7. Balatro

Son dönemlerin popüler yayın oyunlarından birisi olan Balatro ise oyunculara hem Rogue-Like hem de kart oyunu temasını sunmayı hedefliyor. Oyunun açıklamasına göre hipnotize edici ve bir o kadar zorlayıcı mekanikleriyle kart oyunlarında ustalaşmak sandığınızdan çok daha zor olacak.

6. Risk of Rain 2

6. Risk of Rain 2

İster tek başınıza isterseniz arkadaşlarınız ile birlikte oynayabileceğiniz Risk of Rain 2 ise devasa yaratık sürüleriyle savaşacağınız ve kazandığınız ganimetler ile daha yüksek seviyelere çıkacağınız bir yapı benimsiyor. Ayrıca bir karakter üzerinde ustalaşmanın çok önemli olduğunu da vurgulayalım.

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5. Buckshot Roulette

5. Buckshot Roulette

Yine son dönemin popüler yayın oyunlarından birisi olan Buckshot Roulette, aslen bir Rus Ruleti oyunu. Ancak işi daha komplike ve karmaşık bir hale getirmeyi başaran geliştiriciler, oyuna hem korku mekaniklerini hem de strateji unsurlarını yerleştirmeyi başarmış durumda.

4. Slay the Spire

4. Slay the Spire

Listedeki bir diğer kart oyunu olan Slay the Spire, 2019 yılında çıkan ve kart oyunlarıyla Rogue-Like türünü birleştiren ilk oyunlardan birisi konumunda yer alıyor. Kendinize ait bir deste oluşturacak ve bu desteyi hayatta kalmak için sonuna kadar kullanmanız gerekecek.

3. Dead Cells

3. Dead Cells

Bu listedeki şüphesiz en bilindik oyunlardan birisi olan Dead Cells, aksiyon Rogue-Like türüne muhteşem bir deneyim kazandırmıştı. 2018 yılında çıkan oyuna günümüzde hala güncelleme gelmeye de devam ediyor.

2. Vampire Survivors

2. Vampire Survivors

BAFTA Yılın Oyunu Ödülünün sahibi olan Vampire Survivors, Mermi Cehennemi türünün atalarından bir tanesi. Aynı zamanda Rogue-Like mekanikleriyle de ön plana çıkmayı başarabiliyor. Görselliğin eski durması sizi sakın yanıltmasın, aşırı derece bağımlılık yapan mekaniklere sahiptir kendisi.

1. Hades

1. Hades

Ve listemizin son oyunu ise 2020 yılında çıkmış olan Hades oluyor. Şu an devam oyununun geleceğini biliyoruz ve onu oynamadan önce kendisine bir şans vermek isteyebilirsiniz. Yeraltı dünyasının zorlu tanrılarını yenmek için bakalım ne kadar ileri gidebileceksiniz?

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