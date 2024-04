Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!

Bir dönemin popüler oyunlarından birisi olan The Binding of Isaac'in devamı niteliğindeki The Binding of Isaac: Rebirth ise oyunculara Isaac'i ve başına gelen garip macerayı tanıtmak istiyor. Bu yolculukta hem karaktere yön verecek, hem de onu süper güçlerle donatarak yoluna çıkanları avlamanız gerekecek.