Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!
Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!
Kimisi için zor gelse bile bazı oyuncuların severek oynadığı Rogue-Like oyunları bu yazımızda merkezimize alıyoruz. Bu liste içerisinde son dönemlerde çıkmış ve belirli bir kitleye ulaşmış oyunlara yer veriyoruz.
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10. Noita
9. Halls of Torment
8. The Binding of Isaac: Rebirth
7. Balatro
6. Risk of Rain 2
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5. Buckshot Roulette
4. Slay the Spire
3. Dead Cells
2. Vampire Survivors
1. Hades
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