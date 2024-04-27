Son Dönemlerin En İyi 10 Rogue-Like Oyununu Listeliyoruz!

Son dönemlerin popüler yayın oyunlarından birisi olan Balatro ise oyunculara hem Rogue-Like hem de kart oyunu temasını sunmayı hedefliyor. Oyunun açıklamasına göre hipnotize edici ve bir o kadar zorlayıcı mekanikleriyle kart oyunlarında ustalaşmak sandığınızdan çok daha zor olacak.