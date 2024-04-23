Görünce Oyun Sevginizi Sorgulayacağınız Göz Kanatma Garantili Bi' Garip Oyun Dövmeleri
Görünce Oyun Sevginizi Sorgulayacağınız Göz Kanatma Garantili Bi' Garip Oyun Dövmeleri
İnsanoğlu olarak binlerce yıldır dövme yaptırıyor, bizim için önemli olan veya sevdiğimiz şeyleri derimize işliyoruz. Ancak işi daha da ileri götüren bazı oyuncuların göz kanatma garantili dövmeleri ise gördüğünüz anda sizi de uzaklara daldıracak.
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1. "Oğlum Xbox oyuncu adını içeren KÖTÜ bir dövme için para ödedi. Haftalar sonra oyun oynamayı bıraktı!"
2. Lara Croft dahi durumun vahametinin farkında.
3. Kratos'un karbonhidrat ağırlıklı beslendiği bir evren bu galiba.
4. Fortnite'ı kafasından asla silemeyen biri.
5. Sahibi bu şeyin Sonic olduğunu iddia etmiş. Hmm...
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6. Neden? 😓
7. Bu Pikachu'nun bazı problemleri olduğu bariz.
8. Artık kelimeler kifayetsiz kalmaya başlıyor.
9. Ma-Mario iyi misin?
10. İnşallah challenger olabilmişsindir. 🤲
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