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Görünce Oyun Sevginizi Sorgulayacağınız Göz Kanatma Garantili Bi' Garip Oyun Dövmeleri

Görünce Oyun Sevginizi Sorgulayacağınız Göz Kanatma Garantili Bi' Garip Oyun Dövmeleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:31

İnsanoğlu olarak binlerce yıldır dövme yaptırıyor, bizim için önemli olan veya sevdiğimiz şeyleri derimize işliyoruz. Ancak işi daha da ileri götüren bazı oyuncuların göz kanatma garantili dövmeleri ise gördüğünüz anda sizi de uzaklara daldıracak.

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1. "Oğlum Xbox oyuncu adını içeren KÖTÜ bir dövme için para ödedi. Haftalar sonra oyun oynamayı bıraktı!"

1. "Oğlum Xbox oyuncu adını içeren KÖTÜ bir dövme için para ödedi. Haftalar sonra oyun oynamayı bıraktı!"

2. Lara Croft dahi durumun vahametinin farkında.

2. Lara Croft dahi durumun vahametinin farkında.

3. Kratos'un karbonhidrat ağırlıklı beslendiği bir evren bu galiba.

3. Kratos'un karbonhidrat ağırlıklı beslendiği bir evren bu galiba.

4. Fortnite'ı kafasından asla silemeyen biri.

4. Fortnite'ı kafasından asla silemeyen biri.

5. Sahibi bu şeyin Sonic olduğunu iddia etmiş. Hmm...

5. Sahibi bu şeyin Sonic olduğunu iddia etmiş. Hmm...
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6. Neden? 😓

6. Neden? 😓

7. Bu Pikachu'nun bazı problemleri olduğu bariz.

7. Bu Pikachu'nun bazı problemleri olduğu bariz.

8. Artık kelimeler kifayetsiz kalmaya başlıyor.

8. Artık kelimeler kifayetsiz kalmaya başlıyor.

9. Ma-Mario iyi misin?

9. Ma-Mario iyi misin?

10. İnşallah challenger olabilmişsindir. 🤲

10. İnşallah challenger olabilmişsindir. 🤲

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