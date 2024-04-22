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Yayıncının Yüzüne Balgam Atan Adama Işık Hızında Tecelli Eden Adalet İçinizi Rahatlatacak

Yayıncının Yüzüne Balgam Atan Adama Işık Hızında Tecelli Eden Adalet İçinizi Rahatlatacak

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 00:13

Canlı yayınlar doğaları gereği her türlü sürprize açıkken bir Twitch yayıncısı yüzüne balgam atan adam yüzünden bunu zor yoldan öğrendi. Saldırganı hızla bulan karma ise son gülenin kim olduğunu gösterdi.

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Twitch yayıncısı CashMeow Tokyo'daki canlı yayını esnasında tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.

Twitch yayıncısı CashMeow Tokyo'daki canlı yayını esnasında tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.

Canlı yayın yapmakta olan yayıncının yanına yaklaşarak durduk yere yüzüne tüküren adam hem yayıncıyı, hem de yayını izleyen tüm izleyicileri adeta çileden çıkarttı.

Yüzünde saldırganın balgamı ile kalakalan yayıncı ise saldırganın peşine düşerek kendisinden özür dilemesini istedi.

Yüzünde saldırganın balgamı ile kalakalan yayıncı ise saldırganın peşine düşerek kendisinden özür dilemesini istedi.

Yayıncının bu isteğiyle dalga geçen saldırgan bunun ardından yayıncıya bir kez daha tükürdü! Tüm bunların üzerine yakınlardaki polis merkezine giden CashMeow durumu anlattıktan sonra bir memur saldırganın peline düştü.

Polisle saldırgan arasında kovalamaca yaşanırken adalet ilk tokadını attı!

Polisle saldırgan arasında kovalamaca yaşanırken adalet ilk tokadını attı!

Polisten kaçan saldırgan telefonunu düşürdü. Haliyle CashMeow adaletin bu beklenmedik yardım eli karşısında hayli eğlendi.

Tüm bunların sonu ise nispeten beklenmedik şekilde bitti.

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