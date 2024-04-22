Yayıncının Yüzüne Balgam Atan Adama Işık Hızında Tecelli Eden Adalet İçinizi Rahatlatacak
Yayıncının Yüzüne Balgam Atan Adama Işık Hızında Tecelli Eden Adalet İçinizi Rahatlatacak
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Twitch yayıncısı CashMeow Tokyo'daki canlı yayını esnasında tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı.
Yüzünde saldırganın balgamı ile kalakalan yayıncı ise saldırganın peşine düşerek kendisinden özür dilemesini istedi.
Polisle saldırgan arasında kovalamaca yaşanırken adalet ilk tokadını attı!
Tüm bunların sonu ise nispeten beklenmedik şekilde bitti.
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