Aa Bizmişiz! AppStore'daki X Uygulamasının Tanıtımında Onedio Sürprizi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
10.09.2025 - 19:31

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X, dünya üzerinde en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından biri. Özellikle ülkemizdeki sosyal medya gündemi, genellikle X üzerinde oluşuyor. Günün en komik paylaşımları, viral videoları, sıcak gündem tartışmaları X'te takip ediliyor. 

Elbette X'te de Onedio'dan :) 

Neden mi?

AppStore’daki X uygulamasının görsellerinde Onedio sürprizi!

2,5 milyar indirmeyle dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, AppStore'daki uygulama görsellerinde Onedio'yu paylaştı. Sosyal medya gündemini yakından takip eden, doğru ve tarafsız haberleri, viral videoları, günün komik paylaşımlarını takipçilerine ulaştıran Onedio, X'in resmi hesabı tarafından da tercih edildi.

X'in 'Neler olup bittiğini öğren' tavsiyesine kulak vermek isterseniz, sizi Onedio'nun X hesabına doğru alalım!

Bir X kullanıcısının paylaştığı bu görselde ayrıca Manifest grubu da dikkatlerden kaçmadı.

twitter.com

O halde ne diyoruz: Yapıyoruz kızlarımla manifest! 🧿

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sem sab

Tebrikler.

Ronayi Yalçın

Siz tebrik ettiniz, bende içimden şımarma onedio diyordum xd

ayzin..

X farkında değildir böyle bir hata yaptığının, düzeltirler 😀

Arwen

Ekşide hakkınızda yazılanları okuyun bir de. Türkçe bilmeyen editörler, saçma magazin haberleri, israil yardakçısı, bomboş içerikler falan deniyor, ne alakas... Devamını Gör

cinekooperr

Öyle ama burada yer alan içeriklerin öyle ahım şahım haber değeri yok çoğu boş ve hep magazin kim ne yapmış kim ne demiş hangi ünlü ne paylaşmış. Şimdi kulla... Devamını Gör