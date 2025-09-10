Aa Bizmişiz! AppStore'daki X Uygulamasının Tanıtımında Onedio Sürprizi
Eski adıyla Twitter, yeni adıyla X, dünya üzerinde en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından biri. Özellikle ülkemizdeki sosyal medya gündemi, genellikle X üzerinde oluşuyor. Günün en komik paylaşımları, viral videoları, sıcak gündem tartışmaları X'te takip ediliyor.
Elbette X'te de Onedio'dan :)
Neden mi?
AppStore’daki X uygulamasının görsellerinde Onedio sürprizi!
Bir X kullanıcısının paylaştığı bu görselde ayrıca Manifest grubu da dikkatlerden kaçmadı.
Tebrikler.
Siz tebrik ettiniz, bende içimden şımarma onedio diyordum xd
X farkında değildir böyle bir hata yaptığının, düzeltirler 😀
Ekşide hakkınızda yazılanları okuyun bir de. Türkçe bilmeyen editörler, saçma magazin haberleri, israil yardakçısı, bomboş içerikler falan deniyor, ne alakas... Devamını Gör
Öyle ama burada yer alan içeriklerin öyle ahım şahım haber değeri yok çoğu boş ve hep magazin kim ne yapmış kim ne demiş hangi ünlü ne paylaşmış. Şimdi kulla... Devamını Gör