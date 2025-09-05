onedio
92 Yaşındaki Kent Düşesi Katharine Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
05.09.2025 - 15:27 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 15:41

İngiliz kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre 92 yaşındaki Kent Düşesi Katharine dün gece Kensington Sarayı'nda hayatını kaybetti.

İngiliz kraliyet ailesinden Kent Düşesi Katharine'nin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada 'Kent Düşesi, dün gece Kensington Sarayı'nda ailesinin yanında huzur içinde yaşama veda etti' denildi. İngiltere Kralı 5. George'un torunu olan Kent Dükü Prens Edward ile evli olan Katharine 92 yaşındaydı.

Kraliçe Elizabeth'in kuzeninin eşi olan Katharine, 1961 yılında Prens Edward ile evlenerek kraliyet ailesine katılmıştı. Katharine, Prens Edward ile evlenmeden beş yıl önce, İngiltere'nin kuzeyindeki bir askeri kışlada görev yaparken tanışmıştı.

