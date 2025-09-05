92 Yaşındaki Kent Düşesi Katharine Hayatını Kaybetti
İngiliz kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre 92 yaşındaki Kent Düşesi Katharine dün gece Kensington Sarayı'nda hayatını kaybetti.
