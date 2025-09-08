onedio
8 - 14 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
08.09.2025 - 13:50

Genel Bakış

Frekanslar: 771 – 880 – 995 

Temalar: Arınma – Karmik Temizlik – İlahi Koruma

Bu hafta, zihinsel ve duygusal yüklerin çözülmesi, maddi alanda denge kurulması ve ruhsal alanda koruyucu bir alan açılması üzerine odaklanıyoruz. Bu üçlü frekans, size bu hedeflere ulaşmanızda yardımcı olacak.

Uygulama Rehberi

  • Tekrarlar: Her frekans (771, 880, 995) sırayla yedi kez okunur, toplamda yirmi bir tekrar idealdir.

  • Zamanlama: Sabah uyanınca ve gece uyumadan önce uygulayın.

  • Niyet: Başlangıçta arınma, ardından bollukla hizalanma ve sonunda korunma ve kapatma.

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama

Kişisel yıl numaranızı hesaplamak, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek hesaplanır.

Adımlar: 

1. Doğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın:

  • Gününüzün rakamlarını toplayın.

  • Ayınızı (numara olarak) ekleyin.

2. Yılı Ekleyin:

  • 2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

3. Toplamı Basite İndirgeyin:

  • Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

Örnek Hesaplamalar:

27 Ağustos: 

  • Adım 1: 2 + 7 = 9 

  • Adım 2: 9 + 8 = 17 

  • Adım 3: 17 + 9 = 26 

  • Adım 4: 2 + 6 = 8 

Kişisel yıl numaranız 8 olur.

4 Kasım: 

  • Adım 1: 4 

  • Adım 2: 4 + 11 = 15 

  • Adım 3: 15 + 9 = 24 

  • Adım 4: 2 + 4 = 6 

Kişisel yıl numaranız 6 olur.

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz.

Numerolojik Rehberlik

1️⃣ Bir Numara (Liderlik ve Başlangıç)

  • 771: Eski çekingenlik kodlarını çözer, karar alma yeteneğini güçlendirir.

  • 880: Bağımsız gelir ve kişisel kazanç odaklı fırsatları görünür kılar.

  • 995: Kendini sabote eden “yapamam” kalıplarını kapatır, yeni kimliğe geçişi destekler.

Maddi: Kendi işine odaklanma, kişisel projeler ve prim bazlı gelir artışına önem verin. 

Manevi: Benlik sınırlarını onarma, otoriteni sevgiyle kurma. 

Duygusal: Suçluluk, utanç ve başkalarına onay bağımlılığına veda etme. 

Şifa: Baş ve sinir sistemi kaynaklı dağınıklık, motivasyon düşüklüğü.

Uygulama Cümlesi: “Seçim benim gücümdür; arınıyorum, bollukla hizalanıyorum, güvenle yürüyorum.”

2️⃣ İki Numara (İlişki, İşbirliği ve Uyum)

  • 771: Geçmiş ilişkilerden kalan karmik bağları çözer.

  • 880: Karşılıklı faydaya dayalı ortaklıkların kapısını açar.

  • 995: Affediş ve vedalaşma ile duygusal alanı temizler.

Maddi: Ortak gelirler, kontratlar, işbirliği teklifleri. 

Manevi: Empatiyi suistimal ettirmeden şefkati korumak. 

Duygusal: Kıskançlık, kırgınlık ve bağımlı bağ örüntülerini bırakmak. 

Şifa: Mide, sindirim, kaygı döngüleri.

Uygulama Cümlesi: “Kalbimi hafifleten ilişkilere evet, yük olan bağlara teşekkür edip veda ediyorum.”

3️⃣ Üç Numara (İfade, Yaratıcılık ve Görünürlük)

  • 771: İfade korkusunun kök nedenini temizleyerek sesini açar.

  • 880: Yaratıcı üretimi ve bunun maddi karşılığını çoğaltır.

  • 995: Utanç ve yetersizlik izlerini kapatır, özgür anlatı kurar.

Maddi: Yazı, eğitim, sahne, sosyal medya, marka görünürlüğünde artış. 

Manevi: İlhamın kaynağıyla daha açık hat kurma. 

Duygusal: Kendini ifade ettikten sonra suçluluk duymayı bitirme. 

Şifa: Boğaz bölgesi, nefes daralması, sosyal çekingenlik.

Uygulama Cümlesi: “Sesim berrak ve değerli; üretiyorum, paylaşıyorum, karşılığını alıyorum.”

4️⃣ Dört Numara (Güvenlik, Sistem ve Köklenme)

  • 771: Atalardan taşınan yükleri ve ev içi kalıpları arındırır.

  • 880: Düzenli gelir, birikim, sigorta, mülk ve iş akışını güçlendirir.

  • 995: Eski, dayanıksız temelleri kapatır; yenisini kurmaya izin verir.

Maddi: Bütçe, tasarruf, borç yapılandırma, sağlam iş rutini. 

Manevi: Köklenmişlik ve dünya ile barış. 

Duygusal: Güvensizlik, kıtlık korkusu ve kontrol takıntısını bırakma. 

Şifa: Kemik, eklem, bel ve temel güven temalı stres.

Uygulama Cümlesi: “Yaşamım sağlam temeller üzerine kuruluyor; güvende ve yeterliyim.”

5️⃣ Beş Numara (Değişim, Özgürlük ve Hareket)

  • 771: Tıkanmış alanlarda içsel sıçrama yaratır.

  • 880: Risk alırken ilahi zamanla uyum sağlar, kaygıyı azaltır.

  • 995: Bağımlılıkları ve tekrarlayan kaçış döngülerini sonlandırır.

Maddi: Yeni pazarlar, seyahatli işler, esnek kazanç kanalları. 

Manevi: Değişimi tehdit değil gelişim olarak kodlamak. 

Duygusal: Dürtüsellik yerine bilinçli cesaret. 

Şifa: Kas spazmı, bacaklar, panik hissi.

Uygulama Cümlesi: “Değişim beni özgürleştirir; güvenle ilerliyorum.”

6️⃣ Altı Numara (Aile, Kalp ve Sorumluluk)

  • 771: Kalp kırıklarının karmik tortusunu çözer.

  • 880: Ev, aile ve ilişkilerde şifa ve bolluk döngüsü kurar.

  • 995: Nesiller boyu tekrarlanan duygusal kalıpları kapatır.

Maddi: Ev yatırımı, aile işletmesi, danışmanlık ve şifa temalı kazanç. 

Manevi: Koşulsuz sevgi ile sağlıklı sınır dengesini kurmak. 

Duygusal: Suçluluk ve terk edilme korkusunu çözmek. 

Şifa: Kalp ritmi, göğüs sıkışması, öfke birikimi.

Uygulama Cümlesi: “Sevgi alanım temiz, sınırlarım net; evimde ve kalbimde huzur var.”

7️⃣ Yedi Numara (İçsel Bilgelik ve Ruhsallık)

  • 771: Meditasyon derinliğini ve rüya açıklığını artırır.

  • 880: Ruhsal sezgiyi maddi planla köprüler; içgörüleri işe dönüştürür.

  • 995: Geçmiş yaşam ve kök travma etkilerini kapatır.

Maddi: Danışmanlık, araştırma, eğitim, spiritüel girişimler. 

Manevi: İçsel rehberle sağlam kanal. 

Duygusal: Yalnızlık hissini bilgece inzivaya dönüştürmek. 

Şifa: Uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, amaç bulanıklığı.

Uygulama Cümlesi: “Sessizlikte hakikati duyarım; iç rehberliğim nettir ve bana yeter.”

8️⃣ Sekiz Numara (Güç, Kazanç ve Karma Dengesi)

  • 771: Gücün sevgi ve etikle kullanılmasını öğretir.

  • 880: Bolluk bilincini aktive eder; para ile barış kurar.

  • 995: Güç savaşlarını ve kısır rekabeti kapatır; hak edişi açar.

Maddi: Terfi, zam, yatırım, borçların ödenmesi, gelir artışı. 

Manevi: Kudreti şefkatle birleştirmek. 

Duygusal: Kontrol saplantısı ve hırs kaynaklı gerginliği dönüştürmek. 

Şifa: Alt sırt, bel, diş sıkma, performans kaygısı.

Uygulama Cümlesi: “Gücüm hizmettir; bolluk bana adil ve kolay yollarla akar.”

9️⃣ Dokuz Numara (Tamamlanma, Hizmet ve Evrim)

  • 771: Kapanması gereken döngüleri zarafetle kapatır.

  • 880: Paylaşım ve hayır enerjisinin maddi karşılığını da çağırır.

  • 995: Eski hayat faslını onurluca bitirip yeniye kapı açar.

Maddi: Bağış, sosyal sorumluluk, geçmiş borçların temizlenmesi. 

Manevi: Evrensel sevgiyle hizalanma. 

Duygusal: Vedalaşma acısını şefkate dönüştürme. 

Şifa: Yorgunluk, amaçsızlık, misyon kaybı hissi.

Uygulama Cümlesi: “Biteni sevgiyle uğurluyor, yeniye ferahlıkla yer açıyorum.”

Derinleştirici Haftalık Pratik

Nefes Döngüsü

  • Dört sayıda nefes al, dört sayıda tut, dört sayıda ver.

  • Her döngünün sonunda 771, 880 ve 995’i birer kez söyle.

  • Yedi döngü yeterlidir.

Su Yükleme

  • Bir bardak suya sırayla 771, 880 ve 995’i fısıldayarak oku.

  • Suyu dikkatle iç.

Yazı Çalışması

Her akşam şu üç soruyu cevaplayın:

  • Bugün neyi bıraktım?

  • Bugün hangi alanda bolluğa izin verdim?

  • Bugün kendimi nasıl korudum?

Kristal Desteği

  • Arınma için berrak kuvars, bolluk için sitrin, koruma için obsidyen taşıyın.

  • Üçlüyü birlikte taşıyabilir veya meditasyonda yakınınızda tutabilirsiniz.

Esma Uyumu

  • Ya Fettah, Ya Hafiz, Ya Şafi. Her biri yirmi bir kez; toplam altmış üç tekrar.

  • Niyetinizi önce Türkçe, sonra Esma ile mühürleyin.

Son Söz

Bu hafta arınmayı bir alışkanlık, bolluğu doğal akış, korunmayı ise zarif bir sınır olarak hatırlayın. 771 ile geçmişin izini hafifletin, 880 ile şimdiye bereket çekin, 995 ile geleceği sağlıklı bir çemberle koruyun. Bu çalışma bir tekrar değil; bilinçli bir frekans yönetimidir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

