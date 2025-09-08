8 - 14 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

Nefes Döngüsü

Dört sayıda nefes al, dört sayıda tut, dört sayıda ver.

Her döngünün sonunda 771, 880 ve 995’i birer kez söyle.

Yedi döngü yeterlidir.

Su Yükleme

Bir bardak suya sırayla 771, 880 ve 995’i fısıldayarak oku.

Suyu dikkatle iç.

Yazı Çalışması

Her akşam şu üç soruyu cevaplayın:

Bugün neyi bıraktım?

Bugün hangi alanda bolluğa izin verdim?

Bugün kendimi nasıl korudum?

Kristal Desteği

Arınma için berrak kuvars, bolluk için sitrin, koruma için obsidyen taşıyın.

Üçlüyü birlikte taşıyabilir veya meditasyonda yakınınızda tutabilirsiniz.

Esma Uyumu

Ya Fettah, Ya Hafiz, Ya Şafi. Her biri yirmi bir kez; toplam altmış üç tekrar.

Niyetinizi önce Türkçe, sonra Esma ile mühürleyin.

Son Söz

Bu hafta arınmayı bir alışkanlık, bolluğu doğal akış, korunmayı ise zarif bir sınır olarak hatırlayın. 771 ile geçmişin izini hafifletin, 880 ile şimdiye bereket çekin, 995 ile geleceği sağlıklı bir çemberle koruyun. Bu çalışma bir tekrar değil; bilinçli bir frekans yönetimidir.