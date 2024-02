62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz

IMDb: 6.9

Enflasyona göre ayarlanmış haliyle 'Thunderball' tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Bond filmi. Aletlerle ve devasa aksiyon sahneleriyle donatılmış olan film, anlatmakla hiç ilgilenmediği bir hikâyeyi ilerletmek için arada bir birkaç dakikalığına sakinliğe bürünüyor. Bu Bond filmlerinin Michael Bay'ıdır. Belli bir dönemin çocukları için Bond'un jetpack ile uçması ve uzun süreli su altı kavgalarına girmesi gelmiş geçmiş en harika şeydi. Ancak 1965'te türünün tek örneği olan bu gösteri, günümüzde hayli meşakkatli. Aynı şey, Connery'yi bir daha asla oynamayacağına yemin ettiği role geri döndüren, Eon yapımı olmayan yeniden çevrim 'Never Say Never Again' için de geçerlidir. Bu sözüne sadık kalmalıydı.