62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz

IMDb: 6.8

'Die Another Day 'den bu yana en çok alay edilen Bond filmiyle karşı karşıyayız ama gerçekten o kadar kötü mü? Yönetmen Sam Mendes, bir yandan Craig'in seriyi tematik olarak daha kışkırtıcı bir alana çekme emrini yerine getirirken, bir yandan da çocukken keyif aldığı Moore Bond filmlerinin arsızlığını yeniden sunmak için elinden geleni yaptı. Sonuç, Bond'u bir işkence sahnesinde öldürecekmiş gibi görünen, anlatısal açıdan şizofrenik bir karmaşa ve ardından gelen aksiyon da bu sonucu pekiştiriyor. Bunun serinin devamı için ne anlama geldiği şu anda 'Shatterhand' olarak adlandırılan filmde ele alınacak. Belki de bu Bond'un 'Ölüm Kalım Meselesi' olacak.