62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz
62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Ajan 007 James Bond, 57 yıldır Eon Productions çatısı altında sinema maceralarıyla izleyicileri heyecanlandırıyor. Altı aktör tarafından canlandırılan seri, hızlı ve acımasız romanlardan büyük bütçeli fantezilere evrildi. Zaman zaman yanlış adımlar atılsa da yapımcılar Bond'u yeni nesiller için yeniden keşfettiler. İşte size en kötüden en iyiye doğru sıralanmış, Eon yapımı en iyi Bond filmleri.
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25. License to Kill (1984)
24. Die Another Day (2002)
23. Moonraker (1979)
22. A View to a Kill (1985)
21. The World is Not Enough (1999)
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20. Diamonds Are Forever (1971)
19. Octopussy (1983)
18. Tomorrow Never Dies (1997)
17. Quantum of Solace (2008)
16. Live and Let Die (1973)
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15. The Man with the Golden Gun (1974)
14. For Your Eyes Only (1981)
13. The Living Daylights (1987)
12. On Her Majesty's Secret Service (1969)
11. You Only Live Twice (1967)
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10. Spectre (2015)
9. Thunderball (1965)
8. The Spy Who Loved Me (1977)
7. Dr. No (1962)
6. Golden Eye (1995)
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5. No Time to Die (2021)
4. From Russia with Love (1963)
3. Goldfinger (1964)
2. Skyfall (2012)
1. Casino Royale (2006)
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