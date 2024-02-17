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62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz

62 Yıldır Aksiyon Sahneleriyle Ekranlara Kilitleyen James Bond 007 Filmlerini IMDb Puanlarına Göre Sıralıyoruz

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 16:01

Ajan 007 James Bond, 57 yıldır Eon Productions çatısı altında sinema maceralarıyla izleyicileri heyecanlandırıyor. Altı aktör tarafından canlandırılan seri, hızlı ve acımasız romanlardan büyük bütçeli fantezilere evrildi. Zaman zaman yanlış adımlar atılsa da yapımcılar Bond'u yeni nesiller için yeniden keşfettiler. İşte size en kötüden en iyiye doğru sıralanmış, Eon yapımı en iyi Bond filmleri.

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. License to Kill (1984)

25. License to Kill (1984)

IMDb: 5.5

Fleming'inkine benzer bir Bond yapmak için yapılan bir girişim, ancak seri gösteri bağımlılığından kurtulamadı. Dalton'ın 007'si, Felix Leiter'ın karısını öldüren ve CIA ajanı arkadaşını kısmen bir kaplan köpekbalığına yem eden pislik uyuşturucu satıcısından (Robert Davi) intikam almaya çalışıyor. Dalton bu acımasız iş için doğru Bond'dur ve Carey Lowell da onunla birlikte dünya turuna çıkan CIA muhbiri rolünde tam onun dengindedir. Ancak uzun süredir filmin yönetmenliğini yapan John Glen tutarlı bir çizgi tutturamıyor.

24. Die Another Day (2002)

24. Die Another Day (2002)

İMDb: 6,1

Pierce Brosna'nın son Bond filmi acımasız bir işkence sekansıyla yeterince umut verici bir şekilde açılıyor. Bir saat sonra, görünmez bir arabada gerçek bir buz sarayının etrafında patinaj yapıyor. Cesur bir yeniden başlatma için çok fazla. Bond yapımcıları o sırada Halle Berry'nin Jinx'i için bir yan dizi düşünmekteydi ve bu filmde nabzı atan tek kişi kesinlikle o. Biz bir Halle Berry serisi için yine de sıraya gireriz, ama James Bond dururken asla.

23. Moonraker (1979)

23. Moonraker (1979)

IMDb: 6.2

'Star Wars 'un eşi benzeri görülmemiş gişe başarısı sayısız taklitçinin ortaya çıkmasına neden oldu ve Ian Fleming'in en iyi romanlarından birinden uyarlanan bu filmin de onlardan biri olması utanç verici. Bununla birlikte birkaç arkadaşınızı toplayın ve şimdiye kadar yapılmış en korkunç derecede aptalca James Bond filminin uzayda geçmesinin keyfini çıkarın! Açıkça '2001: A Space Odyssey' ve 'Close Encounters of the Third Kind' göndermeleri var. Filmde Richard Kiel'in Jaws'ı geri dönüyor ve diş teli takan bir ineğe âşık oluyor. Kontrolden çıkmış bir eğlence ve artık seriyi öldürmediğini bildiğimize göre Bond filmlerinin Yardımcı Editörler Ayı olarak takdir edebiliriz.

22. A View to a Kill (1985)

22. A View to a Kill (1985)

IMDb: 6.3

Roger Moore, James Bond rolündeki son performansı için sahneye çıktığında 60'ına merdiven dayamıştı ve filmin acımasız aksiyon sahneleri sırasında zaman zaman gözle görülür biçimde nefes nefese kalıyordu. 1985'in yaz aylarında gösterime giren film, MTV'nin Duran Duran'ın mükemmel tema şarkısını yoğun bir şekilde yayınlamasının avantajından yararlandı ve Christopher Walken ile Grace Jones'un oyuncu kadrosundan ciddi bir tuhaflık kazandı. Zaman zaman iyi, şatafatlı bir eğlence sunan film, yorulmak bilmeyen arsız Moore'a güzel bir veda niteliği taşıyor.

21. The World is Not Enough (1999)

21. The World is Not Enough (1999)

İMDb: 6.4

Sophie Marceau psikopat bir petrol mirasçısı rolünde çok iyi bir performans sergiliyor ve Brosnan'la olan sahneleri nefes kesiyor ama senaristler Robert Carlyle'ın haydut KGB ajanı rolünde baş düşman rolünde olması konusunda ısrar ediyorlar. Edward G. Robinson'ı 'Double Indemnity 'nin femme fatale'i olarak göstermek istiyorlar. Aslında bu büyüleyici olurdu. Brosnan'ın canlandırdığı sondan bir önceki Bond rolünde çok az şey bir uyuklamanın ötesine geçiyor. Açılış sahnesi eğlenceli ve Garbage'ın tema şarkısı oldukça başarılı. Denise Richards, Christmas Jones adında bir nükleer fizikçiyi canlandırıyor ve bu da tahmin edilebileceği gibi çirkef bir kapanış cümlesi kuruyor.

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20. Diamonds Are Forever (1971)

20. Diamonds Are Forever (1971)

IMDb: 6,5

Sean Connery mirasını sağlamlaştıracak Bond filmini ('On Her Majesty's Secret Service') es geçti ama Las Vegas'ta geçen bu saçma film için geri döndü çünkü parası iyiydi. Bond, Howard Hughesvari bir kodamanın kadın uşaklarıyla (Bambi ve Thumper) boğuşuyor ve bir uzay laboratuvarında bir ay arabasına el koyuyor (70'lerin başında Ay'a iniş sonrası çılgınlığını oynuyor), ama film iç karartıcı derecede yapmacık. Muhtemelen çekimi çok eğlenceliydi ama izlemesi çok meşakkatli.

19. Octopussy (1983)

19. Octopussy (1983)

IMDb 6.5

Maud Adams seriye heyecan verici başrolüyle geri dönerken Steven Berkoff ağır biri olarak ortaya çıkıyor ve James Bond goril kostümü giyiyor. Bunlar öne çıkan detaylar. Ancak bu film, Moore'un 'For Your Eyes Only' filminden önceki saçmalıklarına doğru, tuhaf bir geri dönüş niteliği taşıyor; seri 1980'lerin başında yönsüzdü ve daha genç, daha yakışıklı bir Bond'u beklerken eski popüler filmleri canlandırıyordu. Bir film olarak fena değil ama Moore artık meraya çıkmak için adeta yalvarıyordu.

18. Tomorrow Never Dies (1997)

18. Tomorrow Never Dies (1997)

IMDb: 6.5

Brosnan'ın ikinci Bond filmi, Aralık 1997'deki açılış haftasonunda 'Titanic 'i birkaç milyon dolar farkla geçmeyi başardı ama ne yazık ki dünya çapındaki toplam hasılatının önemli ölçüde gerisinde kaldı. Roger Spottiswoode'un yönettiği bu filmde Bond'un arka koltuğundan bir arabayı uzaktan sürdüğü müthiş bir sahne yer alıyor ve Bond'u, dövüş sanatlarındaki uzmanlığıyla kendisine neredeyse bir yan ürün serisi kazandıracak olan muhteşem Michelle Yeoh ile eşleştiriyor. Yeoh şovun ta kendisi. Jonathan Pryce, Rupert Murdoch'tan esinlenen, teoride muhteşem ama uygulamada aksak olan, dünyayı ele geçirme takıntılı bir kötü adamı canlandırıyor.

17. Quantum of Solace (2008)

17. Quantum of Solace (2008)

IMDb:6.6

'Casino Royale 'in dördüncü perdesinde, Craig ve senaristlere 80 dakikalık bir intikam filmi yapma fırsatı sunuldu (yani Dalton'ın 'Licence to Kill' ile yapmak istediği filmin acımasızca düzenlenmiş bir versiyonu) ama bunun yerine izleyicilerin bir Bond filminden beklediği zorunlu sahnelerle dolduruldu. Mathieu Almaric'in oynadığı Dominic Greene'in öldürülmesi, Fleming'e yakışan pis bir iş ama olması gerektiği kadar şiddetli bir şekilde bağlanmıyor. Büyük bütçeli bir aksiyon sahnesinin nasıl kurgulanmaması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, 'Quantum of Solace' sizin 'Citizen Kane 'iniz.

16. Live and Let Die (1973)

16. Live and Let Die (1973)

IMDb: 6.7

Harika bir roman ve harika bir tema şarkısıyla (Paul McCartney ve Wings aracılığıyla) Roger Moore'un James Bond'u canlandırdığı ilk film sağlam bir başlangıç yapıyor. Bu daha iyi bir film olabilirdi. Yaphett Kotto'nun Dr. Kananga/Mr. Big'i son derece tehditkâr bir kötü adam ve uşakları Tee Hee (Julius Harris), Whisper (Earl Jolly Brown) ve Baron Samedi (Geoffrey Holder) kâbuslara konu oluyor. Büyüleyici Gloria Hendry, ilk Afro-Amerikan Bond kızı olarak çok kısa bir süre görünür. Ama çok önemsizdir. Cahil Şerif Pepper (Clifton James) seyirciler tarafından çok sevildi ama sağladığı komedi filmin çoğunlukla karanlık tonuyla çelişkili. Hal Needham'ın yönettiği bir Bond filminin neye benzeyeceğini merak ettiyseniz, işte karşınızda.

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15. The Man with the Golden Gun (1974)

15. The Man with the Golden Gun (1974)

IMDb: 6.7

Christopher Lee, Hervé Villechaize'i sabotaj meraklısı bir uşak olarak kullanan Scaramanga adlı bir kötü adamı canlandırıyor ve yine de bu film neredeyse tam bir faciadır. Ken Adam, MI6 komuta merkezi olarak kullanılan alt üst olmuş bir gemideki prodüksiyon tasarımıyla eğleniyor ve insanların ölümüne neden olabileceği korkusuyla bugün asla izin verilmeyecek olağanüstü, tamamen pratik bir spiral araba atlayışı sahnesi içeriyor. Bunun haricinde, film tam bir rezalet.

14. For Your Eyes Only (1981)

14. For Your Eyes Only (1981)

IMDb: 6.7

Her nedense, 007'nin Blofeld'i helikopterle alıp bir bacanın içine bırakmasıyla başlayan Bond filmi, serinin 'gerçekçi' bir bölümü olarak ün kazanmıştır. Bu hareketi 'Moonraker 'in 'Star Wars 'tan esinlenen saçmalıklarına bir veda olarak kabul ederseniz, sonraki iki saatlik aralıklı heyecanı bir düzeltme olarak görmek mümkün. Ne yazık ki Moore sert Bond rolünde inandırıcı değildi; kendi gizli ajan parodilerindeki Dean Martin veya James Coburn'den çok da uzak değildi.

13. The Living Daylights (1987)

13. The Living Daylights (1987)

IMDb: 6.7

Bond'un en az değer verilen filmi serinin en az değer verilen 007'sinin de başrolde olduğu filmdir. Timothy Dalton 1987'de rolü devraldığında Connery'nin atılgan yeniliğinden ya da Moore'un aşinalığından yoksundu. Başlangıçta Fleming tarafından tasarlanan karakterin dikkat çekici olmayan fiziksel yapısına sahipti ve yapımcılar Stallone ve Schwarzenegger çağında gişe rekorları kıran filmlere karşı çıkmaya istekli olsalardı, Craig benzeri cesur bir yeniden başlatmanın altından kalkabilirdi. Bu, Barry'nin (serideki son müziği) etkileyici müziğiyle büyük bir film; olay örgüsü umutsuzca karmaşık ama en azından Moore filmlerinin çoğuna kıyasla daha ciddi ve bir şekilde ayakları yere basan bir film. Son derece keyifli bir filmdir ve Dalton'un az oynanan Bond'unun kargaşa içinde kaybolmaması takdire şayandır.

12. On Her Majesty's Secret Service (1969)

12. On Her Majesty's Secret Service (1969)

IMDb: 6.7

James Bond serisinin kırık kalbi, gelmiş geçmiş en iyi Bond kızına (Diana Rigg), en iyi John Barry müziğine, en iyi hikâyeye, şimdiye kadar filme alınmış en iyi, en titizlikle kurgulanmış aksiyon sahnelerinden birine ve George Lazenby'ye sahiptir. Sean Connery'nin yerini almak başlangıçta nankör bir görevdi ve senarist Richard Maibaum, Lazenby'ye ilk (ve son) Bond performansında çok Conneryvari bir senaryo yazarak ona iyilik yapmadı. Ama Connery, Rigg'in Tracy'siyle yaşadığı trajik aşkın üstesinden gelmek için gereken kırılganlığı yansıtabilir miydi? Bu projenin Connery'nin görev süresinin başlarında, henüz görevden ayrılmamışken gelmemiş olması çok üzücü. O zaman bu bir tartışma olmazdı. Yakınından bile geçmezdi.

11. You Only Live Twice (1967)

11. You Only Live Twice (1967)

IMDb: 6.8

Sean Connery 'Majestelerinin Gizli Servisinde' filminde oynama şansını Bond yapımcıları filmin mekân zorlukları karşısında tereddüt edince kaçırdı ve onun yerine Roald Dahl'ın senaryosunu yazdığı, Japonya'da geçen bu fanteziyi çekmeyi tercih etti. Donald Pleasance, geniş, volkanik ini (muhteşem Ken Adam tarafından tasarlanmış) 'The Incredibles' hayranlarına çok tanıdık gelecek olan, inanılmaz derecede tehditkâr bir Ernst Stavro Blofeld'i canlandırıyor. Çılgın araçlar bu filmin yapısına, saçma sapan 'Thunderball 'da olduğundan daha ustaca entegre edilmiş ve bu da serinin tarihindeki ilk resmi rota düzeltmesini yapmıştır. John Barry'nin muhteşem orkestrasyonlu jenerik müziği (Nancy Sinatra tarafından seslendirilmiştir) Bond temaları arasında ilk beşe girer.

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10. Spectre (2015)

10. Spectre (2015)

IMDb: 6.8

'Die Another Day 'den bu yana en çok alay edilen Bond filmiyle karşı karşıyayız ama gerçekten o kadar kötü mü? Yönetmen Sam Mendes, bir yandan Craig'in seriyi tematik olarak daha kışkırtıcı bir alana çekme emrini yerine getirirken, bir yandan da çocukken keyif aldığı Moore Bond filmlerinin arsızlığını yeniden sunmak için elinden geleni yaptı. Sonuç, Bond'u bir işkence sahnesinde öldürecekmiş gibi görünen, anlatısal açıdan şizofrenik bir karmaşa ve ardından gelen aksiyon da bu sonucu pekiştiriyor. Bunun serinin devamı için ne anlama geldiği şu anda 'Shatterhand' olarak adlandırılan filmde ele alınacak. Belki de bu Bond'un 'Ölüm Kalım Meselesi' olacak.

9. Thunderball (1965)

9. Thunderball (1965)

IMDb: 6.9

Enflasyona göre ayarlanmış haliyle 'Thunderball' tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Bond filmi. Aletlerle ve devasa aksiyon sahneleriyle donatılmış olan film, anlatmakla hiç ilgilenmediği bir hikâyeyi ilerletmek için arada bir birkaç dakikalığına sakinliğe bürünüyor. Bu Bond filmlerinin Michael Bay'ıdır. Belli bir dönemin çocukları için Bond'un jetpack ile uçması ve uzun süreli su altı kavgalarına girmesi gelmiş geçmiş en harika şeydi. Ancak 1965'te türünün tek örneği olan bu gösteri, günümüzde hayli meşakkatli. Aynı şey, Connery'yi bir daha asla oynamayacağına yemin ettiği role geri döndüren, Eon yapımı olmayan yeniden çevrim 'Never Say Never Again' için de geçerlidir. Bu sözüne sadık kalmalıydı.

8. The Spy Who Loved Me (1977)

8. The Spy Who Loved Me (1977)

IMDb: 7.0

Daha genç izleyicilerin, Marvin Hamlisch'in açılıştaki kayak pisti setindeki disko esintili müziğine alışması biraz zaman alabilir ama Carly Simon'ın Bond temasının tüm zamanlarını yansıtan 'Nobody Does It Better' (Maurice Binder'ın en yaratıcı jenerik melodisiyle tamamlanır), 007'nin su altında Lotus Esprit kullanmasının bile bozamayacağı zamansız bir büyü yaratır. Bu, Roger Moore'un açık ara en iyi Bond çalışmasıdır. Barbara Bach intikamcı Ajan XXX rolünde göz kamaştırıcıdır, Richard Kiel çelik dişli uşak Jaws rolünde ilk kez sahneye çıkar ve Ken Adam'ın setleri (özellikle Stromberg'in devasa süper tanker sığınağı) şimdiye kadar yapılmış en görkemli setlerden bazılarıdır.

7. Dr. No (1962)

7. Dr. No (1962)

IMDb: 7.2

İlk James Bond filmindeki en ikonik görüntünün Ursula Andress'in canlandırdığı Honey Ryder'in beyaz bikinisiyle denizden çıkışı olması etkileyici. Sean Connery'in ilk kareden itibaren 007'yi oynamak için doğduğu açıktır, ancak bu bir hikâyeden ziyade bir yapımdır ve ikinci filme ulaşmak için var olan öncü bir sinema eseridir. Bu haliyle, muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en etkili filmlerden biri. İyi bir filmdir ve biter bitmez 'From Russia with Love 'ı izlemek isteyeceksiniz.

6. Golden Eye (1995)

6. Golden Eye (1995)

IMDb: 7.2

'GoldenEye 'in şık tanıtımında Pierce Brosnan 'Başka birini mi bekliyordunuz?' diye soruyordu. Bond hayranları aslında onu on yıla yakın bir süredir bekliyorlardı, ancak 'Cubby' Broccoli, eski bir televizyon yıldızı olan Moore'un 1986'da seriden ayrılmasının ardından, hayattan daha büyük bir rol üstlenen bir televizyon yıldızına burun kıvırmıştı. Geç olması güç olmasından (hiç değilse bir film için). Serinin Bay Tamirci'si Martin Campbell, Brosnan'ı her zaman olması gereken bir film yıldızı haline getiren abartılı derecede eğlenceli bir film sundu. Famke Janssen'in canlandırdığı Xenia Onatopp ise seksi bir kötü kadındır. Onu yeni Blofeld yapmalıydılar.

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5. No Time to Die (2021)

5. No Time to Die (2021)

IMDb: 7.3

Bond'un Daniel Craig Döngüsü klasik 007 tarzına uygun olarak sona eriyor. Seksi, şık, komik, aralıklı olarak heyecan verici ve son derece karmaşık. Bond'un trajik geçmişi bir kez daha ortaya çıkıyor ve Madeleine (Léa Seydoux) ile ilerleme fırsatını yok ediyor. Beş yıl sonra, ölümcül, nanobot kaynaklı bir virüs, tahmin ettiğiniz gibi, dünyayı yok etmekle tehdit ettiğinde Bond tekrar göreve çağrılıyor. Rami Malek, terörist elebaşı Lyutsifer Safin rolünde tam anlamıyla sinir bozucu bir performans sergiliyor ve filmde serinin en iyileri arasında yer alan bir Küba sahnesi bulunuyor. Ancak her şey olması gerekenden biraz daha sıkıcı. Filmin son perdesi sonsuza dek bölücü olacak, 'Majestelerinin Gizli Servisinde 'yi 'Goldfinger 'a tercih edenler için yankı uyandırması daha muhtemel.

4. From Russia with Love (1963)

4. From Russia with Love (1963)

IMDb: 7.3

Terence Young'ın yönettiği bu muhteşem film, Ian Fleming'in romanlarındaki sert ve duygusallıktan uzak ruhu yakalamaya en çok yaklaşan Bond filmi. Aletler bile -özellikle Bond'un çok amaçlı ataşe çantası- gayet gerçekçi. Ayrıca serinin en tutarlı olay örgüsüne ve serinin en unutulmaz iki dövüşüne sahiptir: Martine Beswick/Aliza Gur çingene çatışması ve Connery ile Robert Shaw'un uşağı arasında trende geçen son derece gerçekçi bir kavga. Eğer ' gerçekçi ' bir Bond filmi arıyorsanız, bulabileceğiniz en yakın film budur.

3. Goldfinger (1964)

3. Goldfinger (1964)

IMDb: 7.7

James Bond filmlerinin temel şablonu Guy Hamilton'ın yönettiği bu klasikle belirlenmiştir: görkemli açılış aksiyonu ve ardından gelen muhteşem tema şarkısı (Shirley Bassey'nin ikonik mırıltısından daha iyisi yoktur), Q'nun alet atölyesine yapılan zorunlu gezi (Bond'un film için süslü araçlarını aldığı yer) ve arsız, espri ağırlıklı mizaha yapılan esprili mizahın vurgulanması. Honor Blackman'ın küstahça isimlendirilmiş Pūssy Galore'u Bond kızlarının en ünlüsü olurken, Harold Sakata'nın uğursuz sessiz Oddjob'u da usturalı melon şapkasıyla unutulmaz bir uşaktır. Seri zaten bir başarıydı ama 'Goldfinger' ile bir pop kültür kurumu haline geldi.

2. Skyfall (2012)

2. Skyfall (2012)

IMDb: 7.8

Sam Mendes, Daniel Craig döneminin bu son derece önemli filmiyle Bond serisine En İyi Film ödülünü kazandırdı. Bazı fanatikler Bond ailesinin geçmişinin işin içine karıştırılmasından nefret ettiler ama bu, karakterin yetiştirilme tarzını keşfetmekten çok karakterin simgeselliğini göz önünde bulundurmakla ilgiliydi; Aston Martin havaya uçarken Monty Norman'ın temasının devreye girmesi (Craig'in öfkeli tepkisinden sonra) 'Spectre 'den önce bir Bond filmindeki en etkileyici andı ve burada gerçekten işe yaramıştı! Mendes'in 'Live and Let Die 'a olan sevgisi, aksi halde kasvetli olan havayı hafifletmek için burada ve orada ortaya çıkıyor. Adele'in tema şarkısı 'A View to a Kill 'den bu yana serinin en iyisi.

1. Casino Royale (2006)

1. Casino Royale (2006)

IMDb: 8.0

Bond serisi ' Die Another Day ' ile bir kez daha gerçekçi olmayan, donanım ağırlıklı saçmalıklara gömülmüş ve yapımcıları seriyi kurtaran bir yeniliğe zorlamıştı. Daniel Craig'in kara kara düşünen cesur karakteri popüler Jason Bourne serisiyle karşılaştırmalara neden oldu ama Bond'un yavaşlamasına, martini içmesine ve Matt Damon'un karakterinde olmayan insani özellikleri sergilemesine izin verildi. Seyirciler Craig'i çok severken, yönetmen Martin Campbell aksiyonun hakkını fazlasıyla verdi. Eva Green'in canlandırdığı Vesper Lynd, Diana Rigg'in Tracy'sinden bu yana en etkileyici Bond kızıydı; ne yazık ki onun da sonu iyi bitmedi.

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