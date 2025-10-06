6–12 Ekim 2025 Haftasının Kristali Ametist Sitrin Gülleri

Ruhun Koruyucu Çiçekleri

Neden Bu Hafta?

Balık tutulmasının arındırıcı dalgası, 7 Ekim’de Koç burcunda gerçekleşecek dolunayla birlikte hızlı kararlar, cesaret ve yön değişimlerini tetikliyor. Ametist; korunma, sükûnet ve sezgiyi; sitrin ise bereket, özgüven ve yaratıcı ivmeyi destekleyerek bu geçişte denge kurmaya yardımcı olur. Gül formunda işlenmiş taşlar, düzenli ve nazik bir dağılımla yaşam alanına yayılır; keskin ve agresif titreşimler yerine akışkan, toplayıcı bir etki oluşturur.