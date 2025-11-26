4 Diziden Hiçbiri İlk 5'te Yok! 25 Kasım Reyting Sonuçları Belli Oldu, Final Kapıda Diye Düşündürdü!
25 Kasım Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kıskanmak, Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri Karadeniz yine beklenen reytingleri göremedi. Hiçbir dizi zirvede yer alamazken, Total sonuçlarda 5 dizinin hiçbiri ilk 5'i göremezken, gündüz kuşağı ve haber programları zirveyi kaptı.
İşte, 25 Kasım reyting sonuçları...
25 Kasım reyting sonuçları belli oldu ve gündüz kuşağı ile Galatasaray maçı zirveyi kimselere vermedi.
25 Kasım Salı Total Reyting Sonuçları
25 Kasım Salı AB Reyting Sonuçları
25 Kasım Salı ABC1 Reyting Sonuçları
