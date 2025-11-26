onedio
4 Diziden Hiçbiri İlk 5'te Yok! 25 Kasım Reyting Sonuçları Belli Oldu, Final Kapıda Diye Düşündürdü!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
26.11.2025 - 13:52

25 Kasım Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Kral Kaybederse, Bahar, Gözleri Karadeniz yine beklenen reytingleri göremedi. Hiçbir dizi zirvede yer alamazken, Total sonuçlarda 5 dizinin hiçbiri ilk 5'i göremezken, gündüz kuşağı ve haber programları zirveyi kaptı.

İşte, 25 Kasım reyting sonuçları...

25 Kasım reyting sonuçları belli oldu ve gündüz kuşağı ile Galatasaray maçı zirveyi kimselere vermedi.

Tüm kategorilerde Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı zirvede yer alırken, gündüz kuşağı ile ana haber bültenlerinin etkisi gözle görünür şekildeydi. Yayınlanan Postacı filmi bile dizilerin üstünde yer aldı.

25 Kasım Salı Total Reyting Sonuçları

Total'de ilk 5'te hiçbir dizinin yer almaması büyük bir şok etkisi yarattı. Esra Erol'danın Müge Anlı ile Tatlı Sert'i geçmesi de dikkat çekti.

25 Kasım Salı AB Reyting Sonuçları

Zirveye en yakın dizi AB grubunda Kıskanmak oldu. Kıskanmak AB grubunda üçüncü olmayı başardı.

25 Kasım Salı ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1'de ise Kıskanmak dördüncü sırada yer aldı. Kıskanmak'ın özeti de 10. sırada olarak ilk 10'da kendine yer buldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
