Kıvanç Tatlıtuğ'un Ardından TRT'de Yayınlanan Teşkilat'ın Oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın Doblöründen Video Geldi

Merve Ersoy
26.11.2025 - 12:53

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisindeki bir sahneden paylaşım yapmıştı. Ancak Tan, bu sahneyi paylaşmasının ardından güncel işinden çıkarıldığını duyurmuştu. Aylar sonra bu kez TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın dublörlüğünü yapan Sinan Aktürk'ten bir sahne paylaşımı geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, geçtiğimiz aylarda dizide rol aldığı bir sahneyi paylaşmıştı.

Ancak bu paylaşımın ardından Mehmet Tan işinden çıkarıldığını ve başka kapıların da kapandığını iddia etmişti. Bu yaşananların üstünden çok geçmeden başka bir dublörden bir sahne videosu daha geldi.

Dublör Sinan Aktürk'ün Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'la sahnesini paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
