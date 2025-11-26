Kıvanç Tatlıtuğ'un Ardından TRT'de Yayınlanan Teşkilat'ın Oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın Doblöründen Video Geldi
Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, Aile dizisindeki bir sahneden paylaşım yapmıştı. Ancak Tan, bu sahneyi paylaşmasının ardından güncel işinden çıkarıldığını duyurmuştu. Aylar sonra bu kez TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'ın dublörlüğünü yapan Sinan Aktürk'ten bir sahne paylaşımı geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, geçtiğimiz aylarda dizide rol aldığı bir sahneyi paylaşmıştı.
Dublör Sinan Aktürk'ün Teşkilat'ın başrolü Tolga Sarıtaş'la sahnesini paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.
