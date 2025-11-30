onedio
30 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
30.11.2025 - 12:16

30 Kasım Pazar Ankara'da Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Ankara'da bugün sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde yağış beklenmezken, yağışın etkisini gece yarısından itibaren göstermesi bekleniyor.

İşte, 30 Kasım Ankara hava durumu...

Ankara'da bugün özellikle gece saatlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan tahminlere göre, Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların 1 ila 3 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

