onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
29 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Pedofili Rockçı Ian Watkins Cezaevinde Öldürüldü

29 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Pedofili Rockçı Ian Watkins Cezaevinde Öldürüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 13:38

Galler’in ünlü müzik gruplarından Lostprophets’in solisti Ian Watkins, 2013 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Britanya'nın en azılı suçlularının kaldığı HMP Wakefield Cezaevi’nde iki mahkumun saldırısına uğrayan Ian Watkins’in hayatını kaybettiği açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galler’de bir döneme damga vuran ve milyonlarca albüm satmayı başaran Lostprophets isimli rock grubunun solisti Ian Watkins pedofili suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Galler’de bir döneme damga vuran ve milyonlarca albüm satmayı başaran Lostprophets isimli rock grubunun solisti Ian Watkins pedofili suçlamasıyla tutuklanmıştı.

2013 yılında hakim karşısına çıkan Ian Watkins, 3 yaşın altındaki bir çocuğa yönelik tecavüz girişimi ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmiş; ayrıca çocuklara yönelik üç cinsel saldırı, yedi müstehcen görüntü üretimi veya bulundurulması ve bir hayvanla pornografik eyleme katılma suçlarını da itiraf etmişti.

29 yıl hapis cezasına çarptırılan Ian Watkins, Birleşik Krallık’ta en azılı suçluların kaldığı HMP Wakefield Cezaevi’nde uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Watkins’in ölümü ile ilgili iki mahkum suçlandı.

Watkins aynı hapishanede daha önce de saldırıya uğramış ancak o saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın