29 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Pedofili Rockçı Ian Watkins Cezaevinde Öldürüldü
Galler’in ünlü müzik gruplarından Lostprophets’in solisti Ian Watkins, 2013 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Britanya'nın en azılı suçlularının kaldığı HMP Wakefield Cezaevi’nde iki mahkumun saldırısına uğrayan Ian Watkins’in hayatını kaybettiği açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galler’de bir döneme damga vuran ve milyonlarca albüm satmayı başaran Lostprophets isimli rock grubunun solisti Ian Watkins pedofili suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın