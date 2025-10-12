29 Yıl Hapis Cezası Almıştı: Pedofili Rockçı Ian Watkins Cezaevinde Öldürüldü

2013 yılında hakim karşısına çıkan Ian Watkins, 3 yaşın altındaki bir çocuğa yönelik tecavüz girişimi ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmiş; ayrıca çocuklara yönelik üç cinsel saldırı, yedi müstehcen görüntü üretimi veya bulundurulması ve bir hayvanla pornografik eyleme katılma suçlarını da itiraf etmişti.

29 yıl hapis cezasına çarptırılan Ian Watkins, Birleşik Krallık’ta en azılı suçluların kaldığı HMP Wakefield Cezaevi’nde uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Watkins’in ölümü ile ilgili iki mahkum suçlandı.

Watkins aynı hapishanede daha önce de saldırıya uğramış ancak o saldırıyı yara almadan atlatmıştı.