29 Eylül - 1 Ekim 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 000 777 44

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 18:49

Enerji bedenimiz, fiziksel bedenimiz kadar etkilenebilir bir sistemdir. Ruhsal olarak güçlü olsak bile zaman zaman dış kaynaklı negatif enerjiler, büyü, nazar, kıskançlık, bilinçli ya da bilinçsiz yöneltilen düşük titreşimli etkilerden etkilenebiliriz. Bu etkiler ruh halimizi, kararlarımızı ve hatta sağlığımızı bile bozabilir. İşte bu gibi durumlarda, koruyucu ve arındırıcı sayı sekansları, titreşimsel bir kalkan oluşturarak bizleri hem ruhsal hem fiziksel düzeyde korumaya yardımcı olur. 

Bu sistemlerden en etkili ve sade olanlarından biri: 000 711 44 sayısıdır. Bu sayı kombinasyonu yalnızca görünür etkilerden değil, aynı zamanda arka planda işleyen gizli negatif enerjilerden de koruma sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
000 711 44 Sayı Sekansı Nedir?

Bu özel sayı dizilimi, numerolojik olarak üç ayrı katmanda çalışır. Her bir sayı, enerji bedeninin farklı düzeylerinde etki yaratarak kişinin çevresine, evine, bedenine ve ruhuna bir koruma duvarı örer. 

Sayıların Anlamları 

000 – İlahi Kalkan, Başlangıç Alanı 

Bu sayı, evrensel enerji akışında “nötr bölge” olarak bilinen alandır. Tüm olumsuz bağlantıların, negatif kancaların ve geçmiş kalıpların sıfırlandığı frekanstır. Enerji bedeninin arınması ve saf kaynakla bağ kurması bu sayıyla aktive edilir. Aynı zamanda kişinin ruhsal olarak yeniden merkezlenmesini sağlar. 

Zihin komutu: 

“Ben her şeyin ötesindeki kaynağın saf korumasındayım.” 

711 – Melek Rehberliği ve Koruması 

711, yüksek ruhsal rehberlik anlamına gelir. Sayı 7, içsel bilgelik ve sezgisel gücü temsil ederken, 11 sayısı “master sayı” olarak kabul edilir ve ruhsal uyanışın işaretidir. Bu birleşim, görünmeyen enerjilerden, psişik saldırılardan, enerji vampirliğinden koruyan yüksek frekanslı bir alandır. Aynı zamanda meleklerin desteğini temsil eder. 

Evrenin mesajı: 

“Yalnız değilsin. Korunuyorsun. Yönlendiriliyorsun.” 

44 – Fiziksel Alanların Koruyucusu 

44 sayısı, dünya elementleriyle bağlantılıdır. Toprak, su, hava ve ateşin dengelenmesini sağlar. Ev, iş yeri, beden gibi fiziksel düzeydeki tüm alanların enerjisel olarak temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda pozitif enerjiyi sabitleyen bir “enerji mühürü” gibi çalışır. İki adet dört yan yana geldiğinde, bu koruma daha da güçlenir.

Nasıl Kullanılır?

Günlük Koruma Meditasyonu 

  • Sessiz bir ortamda oturun. 

  • 7 kez derin nefes alın. 

  • Her nefes verişte şu şekilde okuyun: “sıfır sıfır sıfır... yedi yüz on bir... kırk dört.” 

  • Her sayıdan sonra birkaç saniye durun ve çevrenizi saran parlak bir ışık kalkanını imgeleyin. 

  • Günlük tekrarlarda, enerji alanınız zamanla kalınlaşır ve etkileri daha hızlı hissedersiniz. 

Ayna veya Kapı Üzerine Yazma 

  • Bu sayıyı bir kâğıda siyah kalemle yazın. 

  • Ayna köşesine ya da evin giriş kapısına görünmeyecek şekilde yerleştirin. 

  • Her gördüğünüzde içinizden bu sayıyı tekrar edin. Bu, enerjiyi aktive eder. 

Su Kodlama Yöntemi 

  • Cam bir şişeye 000 711 44 yazın. 

  • İçine içme suyu doldurun. 

  • Bu suya sevgiyle bakarak üç kez sayıyı tekrar edin. 

  • Sabah aç karnına bir yudum için. 

  • Bu çalışma enerji bedenini auratik düzeyde arındırır. 

Negatif Kişilere veya Alanlara Karşı Kullanım 

  • Görüşmeden önce ya da o alana girmeden önce bu sayı üç kez sesli veya içten tekrar edilmelidir. 

  • Obsidyen ya da hematit taşı gibi koruyucu bir kristale bu sayı yazılabilir veya taşın yanına yerleştirilebilir.

Enerji Alanı Düzeyleri

Koruma Duası ile Entegre Kullanım 

Bu kodu çalıştırırken aşağıdaki olumlamayı üç kez tekrar edebilirsiniz: 

“Tüm evrenin saf ışığıyla çevreleniyorum. 

Korunuyorum, yönlendiriliyorum, yüceltiliyorum. 

000 711 44 

Bu kod, beni tüm karanlıktan arındırıyor.” 

Sonuç 

000 711 44 sayısı, sadece dışsal negatif etkilerden değil; aynı zamanda geçmişten gelen enerjik bağlardan, sözlü saldırılardan, kıskançlık duygularından ve düşük titreşimli ortamlardan arınmak için mükemmel bir destek aracıdır. Düzenli kullanıldığında, enerji bedeninde daha sağlam, daha dengeli ve daha yüksek frekanslı bir alan oluşur. Bu da kişinin hem ruhsal hem fiziksel dünyasında daha huzurlu, daha kararlı ve daha korunmuş hissetmesini sağlar. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

