27 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Yine Sisli Hava Etkili Olacak

İsmail Kahraman
27.11.2025 - 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün Ankara’da sabah saatlerinde sis etkili olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Ankara’da gün boyu yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklıkları akşam ise 9 dereceye düşecek. Ankara’da hafta sonu kent genelinde sağanak yağış beklentisi var.

27 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
