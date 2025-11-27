27 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Yine Sisli Hava Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün Ankara’da sabah saatlerinde sis etkili olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Ankara’da gün boyu yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklıkları akşam ise 9 dereceye düşecek. Ankara’da hafta sonu kent genelinde sağanak yağış beklentisi var.
27 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu 👇
