27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
27 Kasım Perşembe günü Adana’da hava nasıl olacak? Güneydoğu'dan esen ılık rüzgarların etkisiyle Adana'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Adana'da da güneşli ve açık bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve saatlik verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İşte 27 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri...
Bugün Adana'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.
