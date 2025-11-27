onedio
27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Adana hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 09:00

27 Kasım Perşembe günü Adana’da hava nasıl olacak? Güneydoğu'dan esen ılık rüzgarların etkisiyle Adana'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Adana'da da güneşli ve açık bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve saatlik verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak. İşte 27 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri...

Bugün Adana'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.

Bugün Adana'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.

Günün en önemli sıcaklık değişimi, sabah 15 derece olan havanın, öğle 12:00 - 15:00 saatleri arasında 25 derece ile zirveye ulaşmasıdır. Akşam 21:00 itibarıyla sıcaklıklar tekrar düşerek 13 derece seviyesine inecek.

Nem oranı, en yüksek sıcaklıkların yaşandığı öğle saatlerinde %30 ile en düşük seviyede olacak; geceye doğru ise %69'a yükselerek hissedilecek. Rüzgar yönü öğle saatlerinde batıdan eserken, maksimum hızı 21 km/sa ile 12:00 - 15:00 aralığında en yüksek seviyede beklenmekte.

Özetle, Adana için sıcak ve ılık, rüzgarın ise öğle saatlerinde etkili olduğu bir gün öngörülmekte.

