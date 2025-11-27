27 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Günün en önemli sıcaklık değişimi, sabah 15 derece olan havanın, öğle 12:00 - 15:00 saatleri arasında 25 derece ile zirveye ulaşmasıdır. Akşam 21:00 itibarıyla sıcaklıklar tekrar düşerek 13 derece seviyesine inecek.

Nem oranı, en yüksek sıcaklıkların yaşandığı öğle saatlerinde %30 ile en düşük seviyede olacak; geceye doğru ise %69'a yükselerek hissedilecek. Rüzgar yönü öğle saatlerinde batıdan eserken, maksimum hızı 21 km/sa ile 12:00 - 15:00 aralığında en yüksek seviyede beklenmekte.

Özetle, Adana için sıcak ve ılık, rüzgarın ise öğle saatlerinde etkili olduğu bir gün öngörülmekte.