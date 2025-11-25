onedio
25 Kasım Salı İstanbul Kapalı Metro Durakları: Hangi Metro Durakları Kapatıldı?

25 Kasım Salı İstanbul Kapalı Metro Durakları: Hangi Metro Durakları Kapatıldı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
25.11.2025 - 08:19

25 Kasım Salı İstanbul Valiliği bazı metro duraklarını kapattı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önlem amaçlı kapatıldığı duyurulan metro duraklarının hangileri olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

25 Kasım hangi metro durakları kapalı, metro durakları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

25 Kasım Salı İstanbul Kapalı Metro Durakları Hangileri?

25 Kasım Salı İstanbul Kapalı Metro Durakları Hangileri?

İstanbul'da 25 Kasım Salı günü M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Taksim Metro Neden Kapalı?

Taksim Metro Neden Kapalı?

25 Kasım Salı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul Valiliği önlem amaçlı bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. İstasyonlar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Taksim Metro Kaçta Açılıyor?

Taksim Metro Kaçta Açılıyor?

Taksim Metro istasyonunun saat kaçta açılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda istasyonun ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
