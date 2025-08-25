25 – 31 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları
ASTRODEhA Tarzıyla – Gökyüzünden Mesajınız Var 👇
Haftanın Teması: Başak mevsimi, düzen, netlik, sadeleşme ve verimlilik getiriyor.
Haftanın Mottosu: “Gökyüzü fısıldar; kalbim duyar, aklım uygular.”
Haftanın Kristali: Ametist jeot — mekânı arındırır, zihni berraklaştırır, duyguları dengeler.
Haftanın Sayı Sekansı: 88217 — istikrar, bereket, ilahi koruma.
Ritüel Önerisi: Cumartesi akşamı saat 22.00’de ametist jeot içine beyaz mum yakın. Niyetinizi tek cümleyle söyleyin ve nefes vererek eski yükleri bırakmayı imgeleyin.
♈ Koç
♉ Boğa
♊ İkizler
🌙 Haftanın Mesajı
Bu hafta gökyüzü bize diyor ki:
“Geçmişin yüklerini bırak, sadeleş, sezgine güven. İlahi düzen, temiz ve berrak bir kalple yürüyene kapılarını açar.”
