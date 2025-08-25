onedio
25 – 31 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 25 – 31 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 11:01

ASTRODEhA Tarzıyla – Gökyüzünden Mesajınız Var 👇

Haftanın Teması: Başak mevsimi, düzen, netlik, sadeleşme ve verimlilik getiriyor.

Haftanın Mottosu: “Gökyüzü fısıldar; kalbim duyar, aklım uygular.”

Haftanın Kristali: Ametist jeot — mekânı arındırır, zihni berraklaştırır, duyguları dengeler.

Haftanın Sayı Sekansı: 88217 — istikrar, bereket, ilahi koruma.

Ritüel Önerisi: Cumartesi akşamı saat 22.00’de ametist jeot içine beyaz mum yakın. Niyetinizi tek cümleyle söyleyin ve nefes vererek eski yükleri bırakmayı imgeleyin.

♈ Koç

♈ Koç

Gökyüzünden mesajınız var Koç:

“Cesur adımların seni görünür kılıyor. Kalbinin gücü ile zekânın berraklığını birleştir.”

Kariyer & Para

  • Haftanın motoru sizsiniz. Pazartesi günü yeni sorumluluk almak sizi öne çıkaracak.

  • Mars’ın etkisiyle enerji yüksek; projelerde ilk adımı atmak kazanım getirir.

  • Perşembe günü müzakereler, teklifler veya anlaşmalar netleşebilir.

  • Mikro hedeflerle ilerleyin ve tamamladığınız her adımı üstlerinize gösterin.

Aşk & İlişkiler

  • Çarşamba günü duygular yükseliyor; sabırsız çıkışlardan kaçının.

  • Cumartesi gökyüzü enerjileri romantik bağlara ışık tutacak: ilişkiye adını koymak, kırgınlıkları bırakmak ve uyumu yeniden yakalamak için güçlü bir fırsat.

Sağlık & Zihin

  • Kısa, yoğun egzersizler ve günlük 10 dakikalık meditasyon sizi dengeleyecek.

  • Kafeini azaltıp su tüketimini artırmak bedensel enerjinizi yeniler.

Mühür: “Cesaretim sezgimle dengede. Hedefim berrak, adımım kararlı.” Ya Fettah (3×) – 88217

♉ Boğa

♉ Boğa

Gökyüzünden mesajınız var Boğa:

“Düzen kurdukça rızkın artıyor, sabırla ilerledikçe kalıcı güvenlik seni buluyor.”

Kariyer & Para

  • Merkür size analitik zihin gücü kazandırıyor. Haftanın başında bütçe ve finansal planlarınızı yeniden düzenleyin.

  • Perşembe günü riskleri dağıtarak ilerleyin, tek sepete yüklenmekten kaçının.

  • Hafta ortasında kuracağınız yeni bağlantılar uzun vadeli iş kapılarını açabilir.

Aşk & İlişkiler

  • Cuma günü romantizm ve derin sohbetler için ideal. İlişkilerde haklı olmaktan çok anlaşılmaya odaklanın.

  • Bekâr Boğalar için karşılaşmalar kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir.

Sağlık & Zihin

  • Uyku düzeninizi koruyun, ağır akşam yemeklerinden uzak durun.

  • Topraklayıcı yürüyüşler size iyi gelecek.

Mühür: “Rızkım düzenle çoğalıyor.” Ya Rezzak (7×) – 88217

♊ İkizler

♊ İkizler

Gökyüzünden mesajınız var İkizler:

“Esnekliğin sana kapılar açıyor, zekânı derinlikte kullandığında kalıcı bağlar kuruluyor.”

Kariyer & Para

  • Ev–iş dengesi gündeme geliyor. Pazartesi evde yapılacak düzenlemeler iş verimliliğinizi artırabilir.

  • Çarşamba–Perşembe günleri işbirliklerinde zekânız öne çıkacak.

  • Söz verirken programınızı gerçekçi hesaplamanız önemli.

Aşk & İlişkiler

  • Flört enerjisi canlı. Mevcut ilişkilerde meraktan çok samimiyet ve derinlik üzerine yoğunlaşın.

  • Cumartesi günü kendinize yalnızlık ve bakım zamanı ayırın.

Sağlık & Zihin

  • Düzenli ekran molaları verin. Boyun–omuz bölgesini esnetmek stresinizi azaltacak.

Mühür: “Sözüm berrak, kalbim sakin.” Ya Vedud (11×) – 88217

🌙 Haftanın Mesajı

Bu hafta gökyüzü bize diyor ki:

“Geçmişin yüklerini bırak, sadeleş, sezgine güven. İlahi düzen, temiz ve berrak bir kalple yürüyene kapılarını açar.”

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

