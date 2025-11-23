onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat

23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 09:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Kasım Pazar günü için yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Ankara’da bugun puslu bir hava olacak. Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek ancak akşam saatlerinde 13 dereceye inecek sıcaklar üşütücek. Başkent Ankara’da bugün yağış beklenmezken, yeni haftanın ilk gününde kent genelinde yağmur geçişleri olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu 👇

23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın