23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Kasım Pazar günü için yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Ankara’da bugun puslu bir hava olacak. Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek ancak akşam saatlerinde 13 dereceye inecek sıcaklar üşütücek. Başkent Ankara’da bugün yağış beklenmezken, yeni haftanın ilk gününde kent genelinde yağmur geçişleri olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
23 Kasım Pazar Ankara Hava Durumu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın