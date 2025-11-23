23 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?
23 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu Nasıl?
Ülke genelinde sıcaklıklar yüksek seyrederken yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bu hafta itibarıyla yağışların başlayacağı tahmin edilirken İzmir'de ne zaman yağmur yağacağı konuşuluyordu. Bugünün yağışlı geçmesi beklenen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 23 dereceyi bulması tahminler arasında yer alıyor. Yeni haftada ise parçalı bulutlu olması beklenen gökyüzünün çarşamba günü yerini kuvvetli yağışa bırakacağı bilgisi yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir Hava Durumu Nasıl? Bugün Yağmur Var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın