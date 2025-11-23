onedio
23 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

23 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu: İzmir'de Bugün Hava Nasıl?

23.11.2025 - 09:26

23 Kasım Pazar İzmir Hava Durumu Nasıl?

Ülke genelinde sıcaklıklar yüksek seyrederken yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bu hafta itibarıyla yağışların başlayacağı tahmin edilirken İzmir'de ne zaman yağmur yağacağı konuşuluyordu. Bugünün yağışlı geçmesi beklenen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 23 dereceyi bulması tahminler arasında yer alıyor. Yeni haftada ise parçalı bulutlu olması beklenen gökyüzünün çarşamba günü yerini kuvvetli yağışa bırakacağı bilgisi yer alıyor.

İzmir Hava Durumu Nasıl? Bugün Yağmur Var mı?

İzmir Hava Durumu Nasıl? Bugün Yağmur Var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, İzmir'de bugün yağışlı bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 23 dereceyi bulması beklenen İzmir'de nemli bir havanın hakim olacağı ve yağışların yarın da süreceği tahminler arasında. Yeni haftada düşecek sıcaklıkların ardından çarşamba günü kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

