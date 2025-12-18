onedio
2026'da Mutfağına Katman Gereken Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
18.12.2025 - 19:31

Mutfak alışkanlıkların aslında nasıl bir yaşam sürdüğünün en büyük kanıtı diyebiliriz. Peki zaman su gibi akıp giderken, teknolojiyle beraber trendler de değişirken ve aynı zamanda ihtiyaçlar da farklılaşırken senin mutfağının 2026 yılında neye ihtiyacı olacak?

Şimdiden güzel bir yıl diliyoruz! 🎅

1. Buzdolabının kapağını açtığında genelde nasıl bir düzen görüyorsun?

2. Peki buzdolabında yumurtalık kısmında yumurta dışında ne görürüz?

3. Mutfak tezgahının üzerinde en çok yer kaplayan şey ne oluyor?

4. Söyle bakalım, pazar kahvaltısında olmazsa olmazın bunlardan hangisi?

5. Davlumbaz ışığında oturup sohbet etmeyi sever misin?

6. Dürüst ol: Mutfakta biriken çöpleri her gün atıyor musun?

7. Yemek yandı veya tadı kötü oldu diyelim, B planın ne oluyor genelde?

8. Son olarak şunu soralım: Sosyal medyada gördüğün popüler yemek tariflerini deniyor musun?

Mutfağına renk katmalısın!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda mutfak dolaplarının ya da tezgahının rengi seni epey baymış. Seviyor olsan bile renklerini değiştirmenin vakti bizce gelmiş! Tezgahı ve dolapları söküp yenilerini yaptırmana gerek yok. Su geçirmez ve maliyeti epey uygun olan kaplamalarla bu işi hemen çözebilirsin. Kiracıysan bile endişelenme çünkü kaplamalar hemen sökülebiliyor. Dilediğin rengi seçip 2026'da mutfağına renk katmanın zamanı geldi!

Telefon/Tablet tutucu alabilirsin!

Yeni tarifler denerken ya da tarif videoları izlerken malzemeleri kimse deftere yazmıyor artık... Telefon ya da tabletten takip edip tarif hazırlıyoruz. Artık tuzluk ya da şekerlik koyup telefonu önlerine tutturmanın vakti geçti bizce. Bunun için bir tablet ya da telefon standı alırsan hem mutfağına renk katmış hem de pratiklik konusunda bir adım daha atmış olursun!

Yeni bir şef bıçağı!

Sen mutfakta olmayı seviyorsun ama hazırlık süreci seni biraz yoruyor gibi. Domatesi ezen ve soğanı doğrarken kayan o kör bıçaklarla vedalaşma vaktin geldi. Mutfakta devrim yapmak için büyük makinelere ihtiyacın yok. 2026’da kendine yapacağın en büyük iyilik eline tam oturan gerçekten keskin bir şef bıçağı almak. O 'tak tak tak' doğrama sesini duymak ve işini yarı sürede bitirmek yemek yapma hevesini bambaşka bir seviyeye taşıyacak!

Philips Çift Hazneli Airfryer köşesi yapabilirsin!

Yeni yılda yeni güzellikler ve yeni alışkanlıklar diliyoruz. Bu alışkanlıklarının arasında sağlıklı beslenmeyle ilgili bir şey olmasın mı? Elbette olsun! Philips Çift Hazneli Airfryer sağlıklı beslenme alışkanlığını katlayacak, sağlıklı beslenmediğini düşünüyorsan bile sana yeni bir motivasyon sağlayacak! Az yağla çok lezzetli yemekler pişirmeni ve iki haznesiyle de aynı anda farklı yemekler yapabilmeni sağlıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık tavuklar, çıtır patatesler, köfteler ve hatta lezzetli tatlılar yapabilirsin!

