2026'da Mutfağına Katman Gereken Şey Ne?
Mutfak alışkanlıkların aslında nasıl bir yaşam sürdüğünün en büyük kanıtı diyebiliriz. Peki zaman su gibi akıp giderken, teknolojiyle beraber trendler de değişirken ve aynı zamanda ihtiyaçlar da farklılaşırken senin mutfağının 2026 yılında neye ihtiyacı olacak?
Şimdiden güzel bir yıl diliyoruz! 🎅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Buzdolabının kapağını açtığında genelde nasıl bir düzen görüyorsun?
2. Peki buzdolabında yumurtalık kısmında yumurta dışında ne görürüz?
3. Mutfak tezgahının üzerinde en çok yer kaplayan şey ne oluyor?
4. Söyle bakalım, pazar kahvaltısında olmazsa olmazın bunlardan hangisi?
5. Davlumbaz ışığında oturup sohbet etmeyi sever misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dürüst ol: Mutfakta biriken çöpleri her gün atıyor musun?
7. Yemek yandı veya tadı kötü oldu diyelim, B planın ne oluyor genelde?
8. Son olarak şunu soralım: Sosyal medyada gördüğün popüler yemek tariflerini deniyor musun?
Mutfağına renk katmalısın!
Telefon/Tablet tutucu alabilirsin!
Yeni bir şef bıçağı!
Philips Çift Hazneli Airfryer köşesi yapabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın