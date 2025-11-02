onedio
1959 yılında Erzurum'da "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" Başlıklı bir Konuşma Yapan Kişi Kimdir?

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 23:31

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar devam ediyor. Bu kez yarışmacıya '1959 yılında Erzurum'da düzenlenen halk konferansında 'Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir' başlıklı bir konuşma yapan kişi kimdir?' sorusu soruldu. 

İşte bu sorunun cevabı!

"Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir" Başlıklı Konuşmayı Yapan Kişi Kimdir?

A: Sabiha Gökçen

B: Cahit Arf

C: Erzurumlu Emrah

D: John Nash

Doğru Cevap: B, yani Cahit Arf

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
