19 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl, Yağmur Var mı?
19 Kasım Çarşamba Ankara'da hava nasıl sorusu merak ediliyor. Ankara'da bugün sabah saatlerinde beklenen puslu havanın, öğle saatlerinde dağılacağı tahmin ediliyor. Ankara'da bugün yağış beklenmezken, nem seviyesinin akşam saatlerinde artıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor.
İşte, Ankara hava durumu detayları...
Ankara'da hava bugün öğle saatlerine kadar puslu olacak.
