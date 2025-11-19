onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
19 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

19 Kasım Çarşamba Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2025 - 08:47

19 Kasım Çarşamba Ankara'da hava nasıl sorusu merak ediliyor. Ankara'da bugün sabah saatlerinde beklenen puslu havanın, öğle saatlerinde dağılacağı tahmin ediliyor. Ankara'da bugün yağış beklenmezken, nem seviyesinin akşam saatlerinde artıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor.

İşte, Ankara hava durumu detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da hava bugün öğle saatlerine kadar puslu olacak.

Ankara'da hava bugün öğle saatlerine kadar puslu olacak.

Öğle saatlerinin ardından parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Ankara'da hava sıcaklığının 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca parçalı bulutlu seyretmesi beklenen havanın sıcaklıkları ise hafta sonuna doğru yükseliyor. Ankara'da bugün yağmur beklenmiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın