onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
19 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

19 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 08:34

19 Kasım Çarşamba Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana’da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün genelinde yağış beklenmiyor, hava çoğunlukla güneşli zaman zaman da hafif bulutlu geçecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana’da 19 Kasım Çarşamba günü sonbahara rağmen oldukça ılık bir hava bekleniyor.

Adana’da 19 Kasım Çarşamba günü sonbahara rağmen oldukça ılık bir hava bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 25°C, en düşük sıcaklığı ise 14°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif serin ve 16 derece civarında başlayan hava, öğleye doğru ısınacak ve yazı hatırlatan 25 derecelere çıkacak. Gün genelinde gökyüzü çoğunlukla parçalı bulutlu, güneş zaman zaman kendini göstermeye devam edecek. Öğleden sonra sıcaklıklar yavaş yavaş düşerken, akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın