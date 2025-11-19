19 Kasım Çarşamba Adana Hava Durumu: Adana'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
19 Kasım Çarşamba Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana’da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün genelinde yağış beklenmiyor, hava çoğunlukla güneşli zaman zaman da hafif bulutlu geçecek.
Adana’da 19 Kasım Çarşamba günü sonbahara rağmen oldukça ılık bir hava bekleniyor.
