18. Yüzyıl İngiltere’sinde Büyük Mutfaklarda Şişleri Döndürmek İçin Kullanılan Hayvanlar Hangisi?

18. Yüzyıl İngiltere’sinde Büyük Mutfaklarda Şişleri Döndürmek İçin Kullanılan Hayvanlar Hangisi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 21:38

Kim Milyoner Olmak İster'in 6 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Özellikle 18. yüzyıl İngiltere’sindeki büyük mutfaklarda, et şişlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?” sorusu gündem oldu.

Özellikle 18. yüzyıl İngiltere’sindeki büyük mutfaklarda, et şişlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?

Özellikle 18. yüzyıl İngiltere’sindeki büyük mutfaklarda, et şişlerinin saatlerce döndürülmesi için hangi hayvanlar çalıştırılmıştır?

A) Hamster

B) Katır

C) Köpek

D) Yılan

Cevap: Köpek

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
