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17 Ekim Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşte, Altın Yükselişte!

etiket 17 Ekim Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşte, Altın Yükselişte!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 18:05

Günümüz ekonomisi hızla değişiyor ve yatırımcılar bu dalgalı sularda yön bulmaya çalışıyor. İşte 18 Ekim'de güncel piyasa verileri ve ekonominin nabzını tutmak isteyenler için önemli ipuçları:

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Borsa İstanbul (BIST 100), haftanın son işlem gününü 8.797,15 puan seviyesinde tamamlayarak %2,32 oranında değer kaybetti.

Borsa İstanbul (BIST 100), haftanın son işlem gününü 8.797,15 puan seviyesinde tamamlayarak %2,32 oranında değer kaybetti.

Bu sert düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerle şekillenirken, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Döviz kurları ise yükseliş trendini sürdürüyor.

Döviz kurları ise yükseliş trendini sürdürüyor.

Dolar/TL kuru, 34,2450 TL seviyesine ulaşarak %0,33 oranında değer kazandı. Euro/TL kuru ise 37,2274 TL ile %0,49 oranında yükseldi .Küresel piyasalarda Euro, Dolar karşısında değer kazanmayı sürdürürken Euro/Dolar paritesi de 1,0859 seviyesine yükseldi ve %0,26 artış gösterdi.

Altın/Ons fiyatı, 2.718,46 dolar seviyesine çıkarak %0,96 oranında değer kazandı ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Altın/Ons fiyatı, 2.718,46 dolar seviyesine çıkarak %0,96 oranında değer kazandı ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Gram altın, tarihi zirvelerine ulaşarak 2.952 TL seviyesinde işlem görüyor.

Küçük yatırımcıların favorisi olan çeyrek altın ise 4.904 TL’den satılıyor.

Küçük yatırımcıların favorisi olan çeyrek altın ise 4.904 TL’den satılıyor.

Uzun vadeli yatırımcıların gözdesi Cumhuriyet altını ise 19.607 TL seviyesine ulaştı. Bu yükseliş trendi, yatırımcıların altına olan talebini artırırken, fiyatların daha ne kadar yükseleceği ise merak konusu.

Petrol fiyatları ise altının tersine düşüş eğiliminde.

Petrol fiyatları ise altının tersine düşüş eğiliminde.

Brent petrol, dün 74,61 dolara kadar yükseldikten sonra günü 74,17 dolar seviyesinde tamamladı. Ancak bugünkü fiyatlarda 72,76 dolara gerileyerek %2,27 değer kaybetti.

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Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün yaptığı toplantıda beklentilere paralel olarak politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece, faiz oranı üst üste yedinci ayda da değiştirilmedi.

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