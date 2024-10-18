17 Ekim Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşte, Altın Yükselişte!
17 Ekim Piyasa Raporu: BIST 100 Düşüşte, Altın Yükselişte!
Günümüz ekonomisi hızla değişiyor ve yatırımcılar bu dalgalı sularda yön bulmaya çalışıyor. İşte 18 Ekim'de güncel piyasa verileri ve ekonominin nabzını tutmak isteyenler için önemli ipuçları:
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Borsa İstanbul (BIST 100), haftanın son işlem gününü 8.797,15 puan seviyesinde tamamlayarak %2,32 oranında değer kaybetti.
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Döviz kurları ise yükseliş trendini sürdürüyor.
Altın/Ons fiyatı, 2.718,46 dolar seviyesine çıkarak %0,96 oranında değer kazandı ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Küçük yatırımcıların favorisi olan çeyrek altın ise 4.904 TL’den satılıyor.
Petrol fiyatları ise altının tersine düşüş eğiliminde.
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