15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Elde ettikleri kazanımları koruyarak ve daha fazlasını hedefleyerek yola devam ettiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, bunun, sektörün en önemli gereklerinden biri haline gelen sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğunlaşmayı da beraberinde getirdiğini söyledi. Ersoy, Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı sayesinde sadece üç yıl içinde 18 binden fazla konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını, GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterlerinin tamamını karşılayarak uluslararası geçerliliğe sahip 3. aşama sertifika almaya hak kazanan tesis sayısının ise 2091 olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, nitelikli bir turizm stratejisiyle son yıllarda yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan sıyrılıp küresel turizm politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Değerli paydaşlarımızla omuz omuza, 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağımıza; birlikte ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayıp aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikteliğimizin aşamayacağı engel, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar, yeni rekorlarla Türk turizmini küresel arenada zirveye taşıdığımıza şahitlik edecektir” dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Antalya’nın turizm gelirlerinden yatak kapasitesine, milli park sayısından antik kentlere her alanda zirveyi temsil ettiğini belirterek, “Bununla övünüyoruz ama bu bize bir konfor alanı sunmamalı. Turizm çok rekabetçi sektör. Yeni rekabet alanları, yeni destinasyonlar geliyor. Bu rekabete hazır olmamız lazım. Aksi takdirde sektörden silinme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz” dedi. Krizlerin aynı zamanda fırsatları da getirdiğine işaret ederek, “Pandemi bir tünelse girişinde neredeydik nerelere geldik? Rakiplerimizin önüne geçtik. Bu başarı, akıllı stratejilerle yeni hikayeler yazarak, ön alarak oldu. Önümüzde yeni krizler, zorluklar var. Örneğin sürdürülebilirlik hususunda ön almazsak pandemi benzeri bir tünele girip çıkışında geride kalma riskiyle karşı karşıya kalırız” diye konuştu.