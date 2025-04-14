15 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sezgilerini dinleyebilirsin. İçgüdülerini takip ederek senin için en iyi olanı keşfedebilirsin. Kimin yanında daha iyi olduğunu, hangi işi yapman gerektiğini ya da doğru yatırımın hangisi olduğunu sezgilerine güvenerek bulabilirsin.

Duygusal ve sezgisel adımlarla iş hayatında başarı elde edebilirsin. Bu süreçte uzun zamandır planladığın projeleri de hayata geçirebilirsin. Bir anda karar verebilir, harekete geçmek için önünde hiçbir şey olmadığını fark edebilirsin.

Gelelim tüm bu güzel duyguların ilişkilerine etkilerine. Hislerinle hareket ederken hayatın seni götürdüğü yere gitmeni tavsiye etmeliyiz. Mesela ansısın gelen davetleri, etkinlik ve organizasyon planlarını reddetmemelisin. Zira, hiç planında olmayan bir anda karşına çıkacak kişide aşkı bulabilirsin. Bir yabancının yüzündeki tebessümle karnında kelebeklerin uçuştuğunu hissedebilirsin. Bizden söylemesi... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...