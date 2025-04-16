11 Nisan Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün biraz kararsız olabilirsin! Son iş gününde, hafta sonuna henüz girmeden önce profesyonel hayatından beklenmedik bir geri adım atabilirsin. Kritik konularda karar veren taraf olmak yerine, kararlara uymayı tercih edebilirsin. Tam da bu noktada özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınabilirsin.

Kendini güvenceye almak gündeminde yer alırken, biraz da garantici olabilirsin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda mevcut düzeni koruyarak stabil ve alıştığın hayatı devam ettirmeye odaklanabilirsin. Bu garantici tavır yatırım süreçlerinde elini güçsüzleştirebilir, ancak kafan karışıkken karar almaktan ise hafta sonunu bekleyip zihnini netleştirmek çok daha fazla yararına olacaktır.

Belki de odaklanman gereken konu ailenle ilgilidir. Bir süredir yaşadığın sorunlar ve aile içindeki gerginlikleri geride bırakmaya ne dersin? Sorunları geride bırakıp ailene sevgi ile sarılmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...