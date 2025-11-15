15 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 56 olurken rüzgarın 7 km/sa hızla estiği görülüyor. Öğle saatlerinde ise havanın biraz daha ısınacağı ve sıcaklığın 20 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu saatlerde nem oranı yüzde 46’ya kadar düşüyor.

Öğleden sonra sıcaklık yeniden 17 derece seviyesine inecek. Nem yüzde 59’a yükselirken rüzgârın etkisi azalmaya başlıyor. Günün en sakin saatleri ise akşam olacak. 18.00’den sonra sıcaklık 14 dereceye, geceye doğru ise 13 dereceye kadar düşecek. Nemin yüzde 87’ye çıkmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek.