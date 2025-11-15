15 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
15 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklıklar düşerek 13 derece seviyelerine inecek. Rüzgarın gün içinde zaman zaman etkisini artıracağı da belirtiliyor. İşte İzmir’in 15 Kasım Cumartesi saatlik hava durumu...
15 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu
