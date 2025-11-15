onedio
15 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 09:27

15 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklıklar düşerek 13 derece seviyelerine inecek. Rüzgarın gün içinde zaman zaman etkisini artıracağı da belirtiliyor. İşte İzmir’in 15 Kasım Cumartesi saatlik hava durumu...

15 Kasım Cumartesi İzmir Hava Durumu

Sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 56 olurken rüzgarın 7 km/sa hızla estiği görülüyor. Öğle saatlerinde ise havanın biraz daha ısınacağı ve sıcaklığın 20 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu saatlerde nem oranı yüzde 46’ya kadar düşüyor.

Öğleden sonra sıcaklık yeniden 17 derece seviyesine inecek. Nem yüzde 59’a yükselirken rüzgârın etkisi azalmaya başlıyor. Günün en sakin saatleri ise akşam olacak. 18.00’den sonra sıcaklık 14 dereceye, geceye doğru ise 13 dereceye kadar düşecek. Nemin yüzde 87’ye çıkmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek.

