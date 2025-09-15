onedio
15-21 Eylül 2025 Haftasının Yantrası: Senkora Elenya

Dr.Astrolog Şenay Devi
15.09.2025 - 10:33

AstrodehA Şaman Yantra Koleksiyonu'ndan 'Senkora Elenya', kalpten birliğe uzanan ışık mührü olarak tanımlanır. Venüs'ün sevgi ve sadakatini, Mars'ın cesaret ve iradesiyle birleştirerek, kişiye içsel bütünlük ve dışsal ilişkilerde uyum sağlar.

Yantra’nın Enerjisi ve Kullanım Alanı

Bu özel yantra, 888 111 544 21234 sayı sekansı ile programlanmıştır ve aşağıdaki alanlarda koruma ve dönüşüm sunar:

• İlişkilerde ani kopuşları mühürleyerek etkisizleştirir.

• Doğum haritasında Ay'ın zorlu yerleşimlerinin etkilerini şifalandırır.

• 7 çakrayı hizalayarak ruhsal uyum getirir.

• Venüs ve Mars'ın enerjilerini en üst frekansta çalıştırır.

• Evlilik, beraberlik ve ilişkileri sadakatle güçlendirir.

• Aşk, huzur, şans, mutluluk ve korunma niyeti taşır.

Yantra, tüm burçlar tarafından kullanılabilir. Kişiye özel olarak hazırlandığında; element uyumuna, gezegen saatlerine ve haritanın enerjisel alanlarına göre altın, gümüş, bakır ya da oniks materyalleriyle tasarlanabilir. Takı olarak taşınabilir veya ev-ofis enerjisini düzenlemek için kullanılabilir.

Sayı Sekansı Anlamları

888: Sonsuz bolluk, kaderin dönüm noktası, ilahi destek

111: Yeni başlangıçlar, zihinsel berraklık, ruhsal uyanış

544: Karmik bağların çözülmesi, şifalanma, ruhsal disiplin

21234: Ruhsal birleşme, kalpten rehberlik, evrensel uyumun yolu

Bu sayı kodları, yantranın merkez enerjisini oluşturur ve sembollerle birlikte çalışır.

Sembol ve Şekillerin Ezoterik Yorumu

• ⭕ Dış Çember (Koruma Halkası): Yüksek titreşimli kozmik alfabenin sembolleriyle işlenmiştir. Her biri farklı bir geçmiş yaşam anlaşması, karmik bağ, koruma enerjisi veya ruhsal kapıyı temsil eder.

• 🜂 Üçlü Asa Sembolleri: Venüs (aşk), Mars (irade) ve Ay (duygu) güçlerini temsil eder. Bu üç enerji, kişiyi duygusal, cinsel ve ruhsal düzeyde dengeler.

• 🌙 Hilal ve Ağaç Benzeri Yay Sembolleri: Ay’ın ruhsal yansımalarını, duyguların yükselişini ve bilinçaltının dönüşümünü sembolize eder. Kadınsı enerjinin topraklanmasını ifade eder.

• ⨀ Noktalar: Merkürsel enerjilerle bağlantılıdır. Denge, karar verme gücü ve zihinsel netlik sağlar. Merkür'ün retro dönemlerinde bu mühür, iletişim ve içgörü engellerini ortadan kaldırmak için etkindir.

• 🕸 Alt Bölümdeki Ahtapot Benzeri Kollar: Geçmişin bağlarını bırakmayı, çoklu yaşamların izlerinden özgürleşmeyi ve ruhsal şifalanmayı temsil eder. Karmik düğümleri çözmek için bu sembol anahtardır.

Enerjetik Uyum Kristalleri (Önerilen)

Bakır: Mars ve Venüs’ün enerjisini topraklar, yaratıcılığı güçlendirir.

Labradorit: Ruhsal farkındalığı artırır, ilişki içindeki negatif bağları çözer.

Florit: Zihinsel karmaşayı arındırır, Merkür etkilerini düzenler.

Shiva Lingam (Opsiyonel): Yin–yang dengelemesi için yüksek enerjili merkez taşıdır.

Uygulama ve Aktivasyon

Yeni Ay veya Dolunay zamanlarında kişisel niyetle aktive edilmelidir. 7 gün boyunca her sabah şu sayı sekansı yüksek sesle okunmalıdır:

“888 – 111 – 544 – 21234 

Aşkı, sadakati ve ruhsal gücü yaşamıma mühürlüyorum. 

Evet, evet, evet. Şükür ve kabuldeyim.”

Bu aktivasyon sonrasında yantra, koruyucu bir enerji alanı oluşturur.

Yasal Uyarı

Bu yantra tasarımı ve içerikleri, AstrodehA adına marka ve tasarım tescil belgelidir. Türk ve uluslararası fikri mülkiyet koruma yasaları kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, çoğaltma veya ticari kullanımı halinde hukuki süreç başlatılır.

Son Söz: Gökler Rehberimizdir

Bu yantra, sadece bir şekil değil, evrensel enerjinin maddi formudur. Ruhsal amacınıza ulaşmanız, kalbinizi sevgiyle mühürlemeniz ve hayatınıza aşk, sadakat, bereket ve denge çekmeniz niyetiyle tasarlanmıştır. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

✨AstrodehA✨

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
