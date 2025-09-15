15-21 Eylül 2025 Haftasının Yantrası: Senkora Elenya

• ⭕ Dış Çember (Koruma Halkası): Yüksek titreşimli kozmik alfabenin sembolleriyle işlenmiştir. Her biri farklı bir geçmiş yaşam anlaşması, karmik bağ, koruma enerjisi veya ruhsal kapıyı temsil eder.

• 🜂 Üçlü Asa Sembolleri: Venüs (aşk), Mars (irade) ve Ay (duygu) güçlerini temsil eder. Bu üç enerji, kişiyi duygusal, cinsel ve ruhsal düzeyde dengeler.

• 🌙 Hilal ve Ağaç Benzeri Yay Sembolleri: Ay’ın ruhsal yansımalarını, duyguların yükselişini ve bilinçaltının dönüşümünü sembolize eder. Kadınsı enerjinin topraklanmasını ifade eder.

• ⨀ Noktalar: Merkürsel enerjilerle bağlantılıdır. Denge, karar verme gücü ve zihinsel netlik sağlar. Merkür'ün retro dönemlerinde bu mühür, iletişim ve içgörü engellerini ortadan kaldırmak için etkindir.

• 🕸 Alt Bölümdeki Ahtapot Benzeri Kollar: Geçmişin bağlarını bırakmayı, çoklu yaşamların izlerinden özgürleşmeyi ve ruhsal şifalanmayı temsil eder. Karmik düğümleri çözmek için bu sembol anahtardır.

Enerjetik Uyum Kristalleri (Önerilen)

• Bakır: Mars ve Venüs’ün enerjisini topraklar, yaratıcılığı güçlendirir.

• Labradorit: Ruhsal farkındalığı artırır, ilişki içindeki negatif bağları çözer.

• Florit: Zihinsel karmaşayı arındırır, Merkür etkilerini düzenler.

• Shiva Lingam (Opsiyonel): Yin–yang dengelemesi için yüksek enerjili merkez taşıdır.

Uygulama ve Aktivasyon

Yeni Ay veya Dolunay zamanlarında kişisel niyetle aktive edilmelidir. 7 gün boyunca her sabah şu sayı sekansı yüksek sesle okunmalıdır:

“888 – 111 – 544 – 21234 Aşkı, sadakati ve ruhsal gücü yaşamıma mühürlüyorum. Evet, evet, evet. Şükür ve kabuldeyim.”

Bu aktivasyon sonrasında yantra, koruyucu bir enerji alanı oluşturur.