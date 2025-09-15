15-21 Eylül 2025 Haftasının Yantrası: Senkora Elenya

• ⭕ Dış Çember (Koruma Halkası): Yüksek titreşimli kozmik alfabenin sembolleriyle işlenmiştir. Her biri farklı bir geçmiş yaşam anlaşması, karmik bağ, koruma enerjisi veya ruhsal kapıyı temsil eder.
• 🜂 Üçlü Asa Sembolleri: Venüs (aşk), Mars (irade) ve Ay (duygu) güçlerini temsil eder. Bu üç enerji, kişiyi duygusal, cinsel ve ruhsal düzeyde dengeler.
• 🌙 Hilal ve Ağaç Benzeri Yay Sembolleri: Ay’ın ruhsal yansımalarını, duyguların yükselişini ve bilinçaltının dönüşümünü sembolize eder. Kadınsı enerjinin topraklanmasını ifade eder.
• ⨀ Noktalar: Merkürsel enerjilerle bağlantılıdır. Denge, karar verme gücü ve zihinsel netlik sağlar. Merkür'ün retro dönemlerinde bu mühür, iletişim ve içgörü engellerini ortadan kaldırmak için etkindir.
• 🕸 Alt Bölümdeki Ahtapot Benzeri Kollar: Geçmişin bağlarını bırakmayı, çoklu yaşamların izlerinden özgürleşmeyi ve ruhsal şifalanmayı temsil eder. Karmik düğümleri çözmek için bu sembol anahtardır.
Enerjetik Uyum Kristalleri (Önerilen)
• Bakır: Mars ve Venüs’ün enerjisini topraklar, yaratıcılığı güçlendirir.
• Labradorit: Ruhsal farkındalığı artırır, ilişki içindeki negatif bağları çözer.
• Florit: Zihinsel karmaşayı arındırır, Merkür etkilerini düzenler.
• Shiva Lingam (Opsiyonel): Yin–yang dengelemesi için yüksek enerjili merkez taşıdır.
Uygulama ve Aktivasyon
Yeni Ay veya Dolunay zamanlarında kişisel niyetle aktive edilmelidir. 7 gün boyunca her sabah şu sayı sekansı yüksek sesle okunmalıdır:
“888 – 111 – 544 – 21234
Aşkı, sadakati ve ruhsal gücü yaşamıma mühürlüyorum.
Evet, evet, evet. Şükür ve kabuldeyim.”
Bu aktivasyon sonrasında yantra, koruyucu bir enerji alanı oluşturur.