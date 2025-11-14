onedio
14 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

Gökçe Cici
14.11.2025 - 08:44

14 Kasım Cuma Bursa hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre şehirde sabah saatlerinde sisli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerine doğru bulutlar dağılırken sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden tek hanelere düşecek. 

İşte 14 Kasım Cuma Bursa için saatlik hava durumu tahmini...

14 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu

Yapılan değerlendirmelere göre Bursa’da sabah 06.00-12.00 saatleri arasında sis etkili olacak ve sıcaklık 6-11 derece aralığında seyredecek. Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak.

Öğleden sonra sıcaklık kademeli olarak düşerek 13 dereceye inecek. Akşam ve gece saatlerinde hava 8-9 derece seviyelerine gerilerken nem oranı yüzde 84-85 aralığına yükselecek. Rüzgar gün boyunca hafif esecek, zaman zaman 23 km/s hıza ulaşabilecek.

