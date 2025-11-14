14 Kasım Cuma Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Bugün Nasıl?

14 Kasım Cuma Bursa hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre şehirde sabah saatlerinde sisli bir hava etkili olacak. Öğle saatlerine doğru bulutlar dağılırken sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden tek hanelere düşecek.

İşte 14 Kasım Cuma Bursa için saatlik hava durumu tahmini...