13 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.11.2025 - 10:25

13 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da son durumu paylaştı. 13 Kasım Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre Başkent'te güneşli bir gün olacak. MGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre hava sıcaklığı en düşük 7 derece; en yüksek 14 dereceye ulaşacak. İşte 13 Kasım Ankara hava durumu.

13 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım Perşembe hava durumunu açıkladı. MGM'nin sitesinde yer alan il ve ilçeler hava tahmin raporunda Ankara'ya dair detaylara da yer verildi. 

Meteoroloji'nin bilgilerine göre Ankara'da bugün vatandaşları güneşli bir gün bekliyor. 

Sıcaklık saat 09.00-12.00 arası 12 derece olacak. 12.00’dan 15.00’e kadar 14 dereceye ulaşan sıcaklıklar akşam 21.00-00.00 arası 7 derece olacak.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
