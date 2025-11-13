13 Kasım Perşembe Ankara Hava Durumu: Ankara’da Bugün Hava Nasıl?

13 Kasım Perşembe Ankara hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da son durumu paylaştı. 13 Kasım Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre Başkent'te güneşli bir gün olacak. MGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre hava sıcaklığı en düşük 7 derece; en yüksek 14 dereceye ulaşacak. İşte 13 Kasım Ankara hava durumu.