12 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün güçlü ilişkiler kurmak ve seni mental anlamda besleyecek kimselerle bir araya gelmek gündeminde yer alabilir. Seni düşündüren, geliştiren ve hayatında olumlu izler bırakan kişilerle bir araya gelmeye çalışmalısın. Hatta maddi ve manevi anlamda içinde çözemediğin dertler varsa bu kişilerle istişare etmek de sana iyi gelecektir.

Tam da bu noktada Ay'ın seyahati sırasında burcundan İkizler burcuna geçişinden etkilenebileceğini unutmamalısın. Zira bu süreçte, yaşamında daha derin ve güçlü adımlar atmak isteyebilirsin. Sosyalleşirken bile kurduğun cümlelerin derinde daha farklı anlamları olduğunu fark edebilirsin.

Her şeyin derinleştiği ve ardındaki mantığın güçlendiği bugün iş hayatına dair alacağın kararlar sana başarı getirecektir. Aşka dair odaklandığın konular ise duygularını değil, aklını temsil edecektir. Böylece güvenli bir ilişki inşa edebilir, ama duygularını ihmal edebilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…