11 Yaşındaki Yiğit Cem Altınok Kasten mi Öldürüldü? Annesi Güvenlik Kamerası Görüntüleri ile Şikayetçi Oldu
Ankara’nın Keçiören ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Cem Altınok (11), sokak arasında yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Anne Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay, 2 Temmuz'da Atapark Mahallesi 1269'uncu Sokakta meydana geldi.
Yiğit Cem Altınok’un annesi Nazlıcan Aygün, kaza öncesi bisikletin fren sisteminin arkadaşları K.U.Ç. ve E.T.Ş. tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İşte Ankara'da yaşanan korkunç olayın kamera kaydı görüntüleri...
DHA'ya konuşan Nazlıcan Aygün, Yiğit Cem'in tek çocuğu olduğunu ve 78 gündür adalet aradığını belirterek şunları söyledi:
Aygün, olay sonrası kamera kayıtlarını avukatının yardımıyla bulduklarını ifade ederek şunları söyledi:
