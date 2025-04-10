11 Nisan Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kadersel değişimlerden söz edebileceğimiz bir gün. Bu yüzden attığın her adıma ve söylediğin her söze dikkat etmelisin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda sözlerin ve hayallerin gerçeğe dönüşebilir.

Bir dilek tut! İçinden geçenin gerçek olma ihtimali bu kadar yüksekken, evrene bolca mesaj vermelisin. İstemeli, istediğin şeyler için harekete geçmekten de korkmamalısın. Bugün attığın ilk adımlar, seni başarıya ulaştıracaktır. Kendine güvenerek doğru olanı istemelisin.

Öte yandan bu süreçte kendine yeni hedefler ve amaçlar da belirlemelisin. Yürümek istediğin yola karar vererek hayatının bundan sonraki süreci için ilk adımı atmalısın. Göreceksin, bir kere başlayınca gerisi gelecek. Gökyüzü tüm enerjisiyle seni destekliyor, yeter ki sen de iste! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...