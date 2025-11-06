10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Okullar Tatil mi, Bankalar Açık mı?

10 Kasım, 'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun' çerçevesinde resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler bu tarihte normal iş düzenlerine devam ederler.

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla ise bu tarihte çalışanlar için ekstra mesai ücreti ödenmemektedir.