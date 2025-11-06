onedio
10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Okullar Tatil mi, Bankalar Açık mı?

10 Kasım Resmi Tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Okullar Tatil mi, Bankalar Açık mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 09:30

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı tarih olarak, her yıl tüm ülkede büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te başlayan etkinliklerle tüm yurtta siren sesleri duyuluyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise çalışanların ve öğrencilerin gündeminde. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar kapalı mı, okullar yarım gün mü? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 

İşte, detaylar...

10 Kasım 2025 Atatürk'ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

10 Kasım 2025 Atatürk'ü Anma Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmiş bir liderdir. Atatürk'ün hayatı ve eserleri, Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Onun ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleriyle kutlanmaktadır.

2025 yılında, Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü, haftanın ilk iş günü olan Pazartesi'ye denk gelmektedir.

10 Kasım Resmi Tatil mi? Yarım Gün mü?

10 Kasım Resmi Tatil mi? Yarım Gün mü?

10 Kasım, 'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun' çerçevesinde resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler bu tarihte normal iş düzenlerine devam ederler. 

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla ise bu tarihte çalışanlar için ekstra mesai ücreti ödenmemektedir.

10 Kasım'da Okullar Var mı? Tatil mi, Yarım Gün mü?

10 Kasım'da Okullar Var mı? Tatil mi, Yarım Gün mü?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatilin ilk gününe denk geliyor. Bu nedenle, bu tarihte okullarda ders yapılmayacak. Ancak, bu durum Atatürk'ü anma günü nedeniyle değil, eğitim takviminde belirlenen ara tatil uygulamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden üniversiteler, normal akademik takvimlerine devam edecek. 

10 Kasım'da Bankalar, Eczaneler Açık mı? 

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle, bankalar, eczaneler ve resmi kurumlar bu tarihte açık olacaktır.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
