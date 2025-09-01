1-7 Eylül Haftası: Çarkıfelek Döngüsü

Merkür’ün kendini en iyi ifade ettiği ve rahat hissettiği konumlardan biridir. Organize olmak, planla yapmak, detayları gözden kaçırmamak gibi pozitif katkıları vardır. Çalışma ortamınızda daha dikkatli ve analitik olursunuz. Ertelemez ve size verilen işleri zamanında teslim edebilirsiniz... Tabi gölge yönünü unutmak olmaz! Aşırı eleştirel iletişimden, memnuniyetsizlikten, sivrilmekten ve defolara odaklanmaktan imtina etmelisiniz. Çünkü bu konum her şeyi mükemmelleştirmek ister ve en küçük hatayı dikkate alır. Hal böyle olunca gerginlik ve endişe gitgide tırmanışa geçer. Aslında en çok detoks yapılan zamandır. Hem ruhsal, hem zihinsel, hem de bedensel temizlik yapılmalıdır. Zihni ve bedeni toksin maddelerden uzak tutmak gerekir... İş görüşmlerini, veri analizleri, iktisadi çalışmaları, günlük raporları tutmak için çok elverişli.