1-7 Eylül Haftası: Çarkıfelek Döngüsü
Yeni bir ay’a ve yeni haftaya hızlı, kadersel ve karmik etkilerle hizalanıyoruz. En önemli olaylardan biri de Balık burcundaki “Kader ağlarını örüyor” tutulması olacak. Çözülme, arınma ve vazgeçiş evresi diyebilirim. Çünkü doğrularımız ve yanlışlarımız arasında kendimize ayna tutacak ve kendimizi serbest bırakacağız. Bu hafta itibariyle her şey ortaya çıkacak. Bilgi, insan, duygu, kararlar tüm şeffaflığıyla karşımızda. Sanki yıllardır bir kuyuya saklanmışsınız da sobelenmişsiniz gibi hissettirebilir. Kalkanlarınızı indirmek zorunda kalabilirsiniz. Zırhlarınızdan sıyrılıp en yalın halinizi korkusuzca gösterebilirsiniz. Zira, Sırtınızdan adeta bir küfe indirmişçesine özgür hissettirecek. Duygularınızın taşkınlığından kendinizi azad edeceksiniz. Çünkü hiçbir şeyi uzakta aramayacak, hepsinin tam da merkezde olduğunu hatırlayacaksınız...
Kuşkusuz haftanın en önemli diğer olayı “1 Eylül’de Satürn’ün Balık burcuna dönüşü” olacak
2 Eylülde Merkür Başak burcuna geçiyor.
3 Eylül Merkür Uranüs karesi:
3 Eylül Ay düğümleri Jüpiter üçgeni
5 Eylül Mars Jüpiter karesi:
7 Eylül Balık Burcunda Tutulma
