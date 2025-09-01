onedio
1-7 Eylül Haftası: Çarkıfelek Döngüsü

etiket 1-7 Eylül Haftası: Çarkıfelek Döngüsü

Filiz Çakal
01.09.2025 - 10:18

Yeni bir ay’a ve yeni haftaya hızlı, kadersel ve karmik etkilerle hizalanıyoruz. En önemli olaylardan biri de Balık burcundaki “Kader ağlarını örüyor” tutulması olacak. Çözülme, arınma ve vazgeçiş evresi diyebilirim. Çünkü doğrularımız ve yanlışlarımız arasında kendimize ayna tutacak ve kendimizi serbest bırakacağız. Bu hafta itibariyle her şey ortaya çıkacak. Bilgi, insan, duygu, kararlar tüm şeffaflığıyla karşımızda. Sanki yıllardır bir kuyuya saklanmışsınız da sobelenmişsiniz gibi hissettirebilir. Kalkanlarınızı indirmek zorunda kalabilirsiniz. Zırhlarınızdan sıyrılıp en yalın halinizi korkusuzca gösterebilirsiniz. Zira, Sırtınızdan adeta bir küfe indirmişçesine özgür hissettirecek. Duygularınızın taşkınlığından kendinizi azad edeceksiniz. Çünkü hiçbir şeyi uzakta aramayacak, hepsinin tam da merkezde olduğunu hatırlayacaksınız...

Kuşkusuz haftanın en önemli diğer olayı “1 Eylül’de Satürn’ün Balık burcuna dönüşü” olacak

29 dereceye gerileyen Satürn, son kez test edecek. Çözemediğiniz ne varsa yeniden önünüze getirebilir. Kaçtığınız, kaçındığınız, korktuğunuz her şeyle tekrar yüzleştirir. Mantık ve duygular arasında bir meydan muharebesi yaşarsınız. Sorumlulukların arttığı bu hafta neyi erteliyorsanız ordan sınanırsınız. Son 2 senedir karma yarattıysanız ordan diyet ödetir. Ödülünüzü de iyiliklerinizin toplamından alırsınız. Zira, tevazu ve affetmek ana başlıklarımız. Sürekli birilerinin sırtından besleniyorsanız ve kurban kisvesi altında bağımlı davranışlar gösteriyorsanız sınavınız ordan gelebilir. Temamız bırakmak! Rotamız inanmak… Hizmet ettiğiniz duygu size fayda sağlıyor ve başkasına zarar vermiyor olmalı. Bu öyle bir sınav ki tıpkı “Sırat Köprüsünden” geçmek kadar mühim…

2 Eylülde Merkür Başak burcuna geçiyor.

Merkür’ün kendini en iyi ifade ettiği ve rahat hissettiği konumlardan biridir. Organize olmak, planla yapmak, detayları gözden kaçırmamak gibi pozitif katkıları vardır. Çalışma ortamınızda daha dikkatli ve analitik olursunuz. Ertelemez ve size verilen işleri zamanında teslim edebilirsiniz... Tabi gölge yönünü unutmak olmaz! Aşırı eleştirel iletişimden, memnuniyetsizlikten, sivrilmekten ve defolara odaklanmaktan imtina etmelisiniz. Çünkü bu konum her şeyi mükemmelleştirmek ister ve en küçük hatayı dikkate alır. Hal böyle olunca gerginlik ve endişe gitgide tırmanışa geçer. Aslında en çok detoks yapılan zamandır. Hem ruhsal, hem zihinsel, hem de bedensel temizlik yapılmalıdır. Zihni ve bedeni toksin maddelerden uzak tutmak gerekir... İş görüşmlerini, veri analizleri, iktisadi çalışmaları, günlük raporları tutmak için çok elverişli.

3 Eylül Merkür Uranüs karesi:

Gerilim yüklü bu açının kolektifi öfke ve fevri kararlara açık bir hale getirmesi, krizin öngörülemez sorunlara yol açmasına neden olabilir.. Beklenmedik yön değişimleri, ani tartışmalar, keskin bir iletişim ve zorbalık derecesinde tepkilere neden olabilir. Özellikle bazılarınız çalıştığı ortamda mobinge maruz kalabilirler! Hatta davalık olacak düzeyde sözel tartışmalar yaşanabilir. Hararet ve hakaretin tam kıyısında gezebilirsiniz. Beklersiniz ki o son damlayı taşırsınlar da siz de içinizdeki öfkeyi kusun! Aslında pek çok kişi bunun için aportta bekleyecek ve eline o istediği kozu vermenizi isteyecek. Lütfen kantarın topuzu kaçmasın! Bu hafta iyi ya da kötü eylemlerin geri dönüşü olmaz! Kırıcı ve kavgacı olmadan sessizliğin ve sadeliğin gücünü kullanın. Rest çekmek zarar getirebilir...

3 Eylül Ay düğümleri Jüpiter üçgeni

Her açıdan bereketli, kısmetli ve bolluk etkisinde olan bu açıyı değerlendirebilirsiniz. Kadersel fırsatlara zemin hazırlayabilir ve arzuladığınız hedefe ulaşabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, eğitime yazılabilir, yolculuğa çıkabilir ve hukuki davalar açabilirsiniz. Kaderinizde olan sizi gelir bulur! Bunun için ekstra efor sarfetmezsiniz. Hakettiğiniz ne ise onu size sunar... Atacağınız tohumlar sayesinde 1 sene boyunca ekmeğini yersiniz.

5 Eylül Mars Jüpiter karesi:

En gergin açılardan biridir. Taşkın duygular, acele kararlar ve fevri tepkiler nedeniyle maddi manevi kayıplar yaratabilir. Hiçbir duyguyu abartılı yaşamamak gerekiyor. Fütursuzca, hesaplanmadan yapılan hamleler uzun vadeli tıkanıklıklara yol açabilir. Özellikle de ciddi finansal zararlara açık bir açıdır... Kendi inancınızı, kararlarınızı, ideolojilerinizi ya da fanatik düşüncelerinizi başkalarına empoze etmemeye çalışın. Size yapılırsa da onların seviyesine inmeyin. Çünkü sizi o çukura bile bile çekecekler. Öyle bir kışkırtılırsınız ki nasıl o hale geldiğinizi anladığınızda iş işten geçmiş olur... Kolektif düzlemde öfke ve agresif davranışlara açık. Trafikte kazalara sebebiyet verebilir. Sakin ve aklı selim olmaya çalışın.

7 Eylül Balık Burcunda Tutulma

Saat 21:08’de Balık burcunun 15 derecesinde feleğin çarkının döndüğü, gerçeklerin gün yüzüne çıktığı ve 9 yıllık döngünün tamamlandığı bir Ay tutulması dolunay. Küllerinizden yeniden doğmak için hazır olun! Bilinçaltınız bilinç üstüne çıkarak ve size her şeyi şeffaf bir dilde sunuyor olacak. Yaşadığınız her krizin bir hayrının olduğunu ve yüzleşmek için gardınızın sağlam olduğunu vurgulayacak. 2016 yıllarında karşınıza çıkan ve tamamlanmamış ne varsa artık sonlanıyor. Belki de hiç bu kadar özgür dönüşmemiştiniz. Stratejik olmak, bağımlılıklardan kurtulmak, acıyı sünger gibi çekmek yerine serbet bırakmak kazandırır... Sağlık açısından dikkatli olmanız gerekebilir özellikle de bağışıklığınız düşükse ve nörolojik  problemleriniz varsa dikkatli olun.

