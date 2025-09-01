1-7 Eylül 2025 Haftanın Şaman Başarı Yantrası: Şerkanay

AstrodehA tarafından doğum haritası analizine dayalı olarak hazırlanan bu Şaman Başarı Yantrası, kariyer yolculuğunda başarı ve süreklilik sağlamak için tasarlanmıştır. Yantranın merkezinde yer alan semboller, kadim ezoterik geleneklerden gelmektedir ve numerolojik olarak kodlanmıştır.

Yantra, özellikle doğum haritasında 10. ev (kariyer, statü, hedefler) ve 6. ev (günlük çalışma düzeni, hizmet, sağlık) üzerinden yapılan analizle aktive edilir. Bu, iş yaşamındaki tıkanıklıkları çözmek ve negatif enerjilere karşı koruma sağlamak için önemlidir.