1-7 Eylül 2025 Haftanın Şaman Başarı Yantrası: Şerkanay

Dr.Astrolog Şenay Devi
01.09.2025 - 08:01

AstrodehA Şaman Başarı Yantrası: Şerkanay

Bu özel yantra, kariyer, günlük hayat, element dengesi, enerji temizliği ve istikrarı desteklemek amacıyla AstrodehA tarafından oluşturulmuştur. Yantra, kişinin başarı, korunma ve şans artışı elde etmesine yardımcı olur.

Yantranın Kökeni ve Amacı

AstrodehA tarafından doğum haritası analizine dayalı olarak hazırlanan bu Şaman Başarı Yantrası, kariyer yolculuğunda başarı ve süreklilik sağlamak için tasarlanmıştır. Yantranın merkezinde yer alan semboller, kadim ezoterik geleneklerden gelmektedir ve numerolojik olarak kodlanmıştır.

Yantra, özellikle doğum haritasında 10. ev (kariyer, statü, hedefler) ve 6. ev (günlük çalışma düzeni, hizmet, sağlık) üzerinden yapılan analizle aktive edilir. Bu, iş yaşamındaki tıkanıklıkları çözmek ve negatif enerjilere karşı koruma sağlamak için önemlidir.

Sembol Anlamları

Yantra üzerindeki semboller ve temsil ettikleri enerjiler:

Elementsel Uyum ve Enerji Dengeleme

Bu yantra, dört ana elementi ve astrolojik enerjilerini dengeler:

  • Ateş (Koç, Aslan, Yay): Motivasyon, liderlik ve atılım

  • Su (Yengeç, Akrep, Balık): Sezgi, duygusal derinlik, yaratıcı ilham

  • Hava (İkizler, Terazi, Kova): Zihin açıklığı, iletişim, strateji

  • Toprak (Boğa, Başak, Oğlak): Maddi güvenlik, disiplin, yapı kurma

Etki Alanları

Yantra, aşağıdaki etkileri sağlar:

  • Kariyer alanında istikrar ve süreklilik

  • Günlük hayatta organizasyon, disiplin ve verimlilik artışı

  • Negatif enerjilerin etkisiz hale getirilmesi

  • Kıskançlık, manipülasyon, nazar etkilerinin bertaraf edilmesi

  • Öz güven artışı, kendini ifade gücü

  • Doğru insanlarla buluşma, fırsat kapılarının açılması

Doğum Haritasına Göre Kişiselleştirme

Yantra, kişiye özel olarak doğum haritasındaki gezegen yerleşimleri ve saat hesaplamaları baz alınarak hazırlanır. Merkür, Mars, Satürn ve Güneş gibi gezegenlerin konumu, yantranın kolye ve bileklik formunu belirler.

Kullanılan materyaller:

  • Altın: Güneş ve öz değer için

  • Gümüş: Ay enerjisi ve duygusal denge için

  • Bakır: Venüs ve Mars enerjisini dengeleme

  • Oniks: Negatif enerjilere karşı koruma, kök çakra aktivasyonu

Şaman Başarı Sayı Sekansı: 717 498 003 21

Bu sayı sekansı, yantranın enerjisini aktive etmek için tasarlanmıştır:

  • 717: İlahi koruma, sezgisel başarı

  • 498: Engellerin kaldırılması, maddi kazanım

  • 003: Spiritüel kalkan ve enerji temizlik frekansı

  • 21: Yeni başlangıç, hak edilenin geri alınması

Her sabah ve önemli toplantılardan önce 3 kez tekrarlanması önerilir.

Uygulama ve Tılsım Gücü

Kolyeyi veya bilekliği takarken şu niyet cümlesiyle mühürlenebilir:

'Kariyerimde, yaşam yolumda ve hak edişlerimde ilahi düzenle destekleniyorum. Tüm emeklerim, hakkım olan bollukla bana geri dönüyor. Negatif enerjiler alanımdan uzaklaşır, başarı ve şans benimle kalır. Bu niyetim, Allah’ın izniyle tüm zaman ve boyutlarda mühürlendi. Evet. Evet. Evet.'

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillidir ve Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı halinde hukuki işlem başlatılacaktır.

Gökler Rehberimiz, Yolumuz Işık Olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

