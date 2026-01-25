Sevgili Yengeç, bu hafta Neptün'ün etkisi altında olacaksın sen de! Bu da enerji seviyende zaman zaman düşüşlere neden olabilir. Gün içinde her şeye yetişmeye çalışırken kendini biraz yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Ancak unutma ki bu durum tamamen normal ve geçici.

Bu hafta sonu ise Aslan burcundaki Dolunay'ın etkilerini de hissedeceksin. Dolunay, genellikle kalp, sırt ve omurga bölgesini öne çıkarır. Bu nedenle, bu hafta sağlığına biraz daha fazla özen göstermende fayda var. Özellikle aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınmanı öneriyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…