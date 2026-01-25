onedio
Yengeç Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hareketli bir hafta başlıyor... Neptün'ün enerjik Koç burcuna geçişiyle birlikte, kariyer alanında büyük bir idealler dönemini selamlıyorsun. Bu dönemde uzun vadeli hedeflerinde değişiklikler gözlemleyebilirsin. Belki de daha anlamlı, ruhunu daha çok besleyen bir yol arayışına dalabilirsin. Toplum önünde nasıl göründüğün ve insanlarla nasıl ilişki kurduğun konusunu da daha fazla önemseyebilirsin artık! 

Hafta ortasında iş ve özel hayatındaki sorumlulukların ise biraz artabilir. Ancak endişelenme! Sezgisel kararlarının seni doğru yere taşıyacağına emin olabilirsin. Üstlerle yapılan görüşmelerde belirsiz vaatlere karşı biraz daha temkinli olman gerekebilir. Bu durumda gücünü, sessiz ama kararlı duruşundan alabilirsin. Tüm bunlarla ideallerin doğrultusunda yeni bir düzen kurabilirsin! 

Peki ya aşk? Haftanın sonunu, Aslan burcundaki Dolunay ile karşılıyorsun. Tabii bu durumda aşk ve öz değer konuları ön plana çıkarıyor. Tam da bu noktada, romantik ilişkinde ne kadar değer gördüğünü sorgulamaya başlayabilirsin. Maddi ve manevi dengede, kalbini tatmin etmeyen bir durum varsa ayrılık çanları çalabilir zihninde. Duyguların ve kalbin, onunla her şeye razı olsa da değer görmüyorsan, aklını dinle! Çünkü en iyisini hak ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

