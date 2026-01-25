Sevgili Yengeç, yeni bir hafta başlıyor ve bu hafta senin için oldukça hareketli olacak. Enerjik Neptün, Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu da senin kariyer alanında büyük bir idealler dönemini selamlaman anlamına geliyor. Bu dönemde, uzun vadeli hedeflerinde belki de beklenmedik değişiklikler gözlemleyebilirsin. Belki de ruhunu daha çok besleyen, seni daha çok tatmin eden ve anlam yüklü bir yol arayışına girebilirsin.

Toplum önünde nasıl göründüğün ve insanlarla nasıl ilişki kurduğun konuları da artık daha fazla önem kazanabilir. Belki de bu dönemde, sosyal çevrendeki ilişkilerin ve toplum içindeki duruşun konusunda daha fazla düşünebilirsin.

Hafta ortasında, iş ve özel hayatındaki sorumlulukların biraz artabilir. Ancak endişelenme, sezgisel kararlarının seni doğru yere taşıyacağına emin olabilirsin. Bu dönemde, üstlerle yapılan görüşmelerde belirsiz vaatlere karşı biraz daha temkinli olman gerekebilir. Şimdi, ideallerin doğrultusunda yeni bir düzen de kurabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…