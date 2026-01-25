onedio
Yengeç Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, haftanın sonuna geldiğimizde, gökyüzünün ışıltılı yıldızları Aslan burcunda Dolunay'ın eşsiz güzelliği ile süsleniyor. Bu durum, aşkı ve öz değerini daha da öne çıkarıyor, adeta bir spot ışığı altında parlatıyor. Bu ışıltılı sahnede, romantik ilişkinde ne kadar değer gördüğünü, ne kadar önemsendiğini ve sevildiğini mercek altına alabilirsin.

Bu süreçte maddi ve manevi dengede, kalbini tatmin etmeyen, seni tam anlamıyla mutlu etmeyen bir durum varsa, zihninde ayrılık çanlarının çalmaya başladığını fark edebilirsin. Duygusal bağın ve kalbin, onunla her şeye razı olsa da eğer kendini değersiz hissediyorsan, aklını dinlemekte fayda var. Çünkü unutma ki, sen en iyisini hak ediyorsun, en güzelini, en özeli... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

