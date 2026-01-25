Sevgili Yengeç, haftanın sonuna geldiğimizde, gökyüzünün ışıltılı yıldızları Aslan burcunda Dolunay'ın eşsiz güzelliği ile süsleniyor. Bu durum, aşkı ve öz değerini daha da öne çıkarıyor, adeta bir spot ışığı altında parlatıyor. Bu ışıltılı sahnede, romantik ilişkinde ne kadar değer gördüğünü, ne kadar önemsendiğini ve sevildiğini mercek altına alabilirsin.

Bu süreçte maddi ve manevi dengede, kalbini tatmin etmeyen, seni tam anlamıyla mutlu etmeyen bir durum varsa, zihninde ayrılık çanlarının çalmaya başladığını fark edebilirsin. Duygusal bağın ve kalbin, onunla her şeye razı olsa da eğer kendini değersiz hissediyorsan, aklını dinlemekte fayda var. Çünkü unutma ki, sen en iyisini hak ediyorsun, en güzelini, en özeli... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…