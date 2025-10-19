Sevgili Yengeç, bu hafta senin için enerjik ve hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Güneş'in Akrep burcunda ilerlemeye başladığı haftanın ilk günlerinde, metabolizmanda bazı dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu, vücudunun enerji seviyelerinde hafif dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle, yeme düzenini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Terazi'deki Yeni Ay, beden ve ruh dengeni koruma fırsatı sunuyor. Hafif yürüyüşler yapmayı ve kısa meditasyon seansları düzenlemeyi düşün. Tabii bir yandan da kendine biraz daha fazla zaman ayır ve vücudunla bağlantı kurman gerektiğini unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…