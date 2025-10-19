onedio
20 Ekim - 26 Ekim Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için enerjik ve hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Güneş'in Akrep burcunda ilerlemeye başladığı haftanın ilk günlerinde, metabolizmanda bazı dalgalanmalar hissedebilirsin. Bu, vücudunun enerji seviyelerinde hafif dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle, yeme düzenini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Terazi'deki Yeni Ay, beden ve ruh dengeni koruma fırsatı sunuyor. Hafif yürüyüşler yapmayı ve kısa meditasyon seansları düzenlemeyi düşün. Tabii bir yandan da kendine biraz daha fazla zaman ayır ve vücudunla bağlantı kurman gerektiğini unutma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

